Туристка поделилась впечатлениями от круиза по России

Москва, 22 мая. Мало кто знает, но круизных маршрутов по России — вагон и маленькая тележка: от Сибири до Азова.

Пандемия вынудила россиян искать варианты отдыха в собственной стране. О достоинствах и недостатках круизов по России рассказывает Наталья в блоге на своем Дзен-канале «Тонкости туризма».

Наталья предупреждает, что при посадке у всех пассажиров проверяют наличие отрицательных результатов теста на коронавирусную инфекцию.

Блогер выбрала семидневный маршрут по Волге: Казань – Астрахань – Казань. Обзорные экскурсии предполагались в Болгаре, Самаре, Волгограде, Саратове и, конечно же, Астрахани.

Автор отметила, что теплоход был небольшим, сама каюта эконом-класса — маленькая, без удобств.

«В общем, этот теплоход не роскошь, а средство передвижения. Возможно, при слове «круиз» мое воображение рисовало иные картины и я слишком многого ожидала», — подчеркнула она.

Такое путешествие обошлось Наталье с ее попутчиком в 58 тысяч рублей на двоих.

«В общем, такой вид отдыха для меня на 7 из 10. На теплоходе, конечно, комфортнее, чем в автобусном туре, но все равно комфорта и развлечений не хватило», — в заключение заявила туристка.

Ранее член Общественной палаты Султан Хамзаев предложил увеличивать отпуск тем россиянам, которые предпочли отправиться на отечественные курорты вместо заграничных.