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22 мая 21:43
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:40
Происшествия
ФАН опубликовал видео страшного пожара Заволжском районе в Твери
21:30
Весь мир
Доклад Chatham House как отражение страха Запада перед Россией
21:17
Шоу-бизнес
Гоген Солнцев намерен сделать уколы от столбняка после укуса жены
21:13
ЦАР
Бандиты убили водителя грузовика на востоке Центральноафриканской Республики
21:08
ЦАР
Власти ЦАР наращивают бюджет страны посредством эффективных таможенных сборов
21:07
Армия
Оператор научной роты технополиса «ЭРА» стал лучшим специалистом в ВС России
21:06
Общество
Глава НОД Федоров выступил против «превращения школ в храмы»
21:03
Экономика
Экс-министр финансов Суслов предупредил о «часовой бомбе» в фундаменте Украины
21:00
Спорт
«Атлетико» 11-й раз в истории удостоился титула чемпиона Испании
21:00
Балканы
Почему экс-лидер Албании стал персоной нон-грата в США
21:00
Политика
Цеков заверил, что покушающиеся на Северный морской путь страны «получат по зубам»
20:58
Шоу-бизнес
Александр Шоуа объяснил, почему коллеги называют его тираном
20:57
Экономика
Москвичам перечислили районы столицы с максимальным предложением новостроек
20:55
Россия
Пироги с крапивой и крапивные бои: необычный фестиваль пройдет в Тульской области
20:55
Шоу-бизнес
Алеся Кафельникова вышла замуж
20:54
Общество
Депутат Госдумы Лысаков рассказал о ловушках на российских дорогах
20:54
Происшествия
МЧС Абхазии завершило поиски без вести пропавшего в горах туриста из Екатеринбурга
20:53
Происшествия
Японское приложение для знакомств Omiai взломали злоумышленники
20:52
Политика
В Госдуме назвали причину введения Вашингтоном новых санкций против «СП-2»
20:52
Политика
Немецкий политолог возмущен поведением украинского посла в Германии
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Туристка поделилась впечатлениями от круиза по России

Общество
Туристка поделилась впечатлениями от круиза по России
Global Look Press  /  DanitaDelimont.com

Москва, 22 мая. Мало кто знает, но круизных маршрутов по России — вагон и маленькая тележка: от Сибири до Азова.

Пандемия вынудила россиян искать варианты отдыха в собственной стране. О достоинствах и недостатках круизов по России рассказывает Наталья в блоге на своем Дзен-канале «Тонкости туризма».

Наталья предупреждает, что при посадке у всех пассажиров проверяют наличие отрицательных результатов теста на коронавирусную инфекцию.

Блогер выбрала семидневный маршрут по Волге: Казань – Астрахань – Казань. Обзорные экскурсии предполагались в Болгаре, Самаре, Волгограде, Саратове и, конечно же, Астрахани.

Автор отметила, что теплоход был небольшим, сама каюта эконом-класса — маленькая, без удобств.

«В общем, этот теплоход не роскошь, а средство передвижения. Возможно, при слове «круиз» мое воображение рисовало иные картины и я слишком многого ожидала», — подчеркнула она.

Такое путешествие обошлось Наталье с ее попутчиком в 58 тысяч рублей на двоих.

«В общем, такой вид отдыха для меня на 7 из 10. На теплоходе, конечно, комфортнее, чем в автобусном туре, но все равно комфорта и развлечений не хватило», — в заключение заявила туристка.

Ранее член Общественной палаты Султан Хамзаев предложил увеличивать отпуск тем россиянам, которые предпочли отправиться на отечественные курорты вместо заграничных.

волга круиз путешествия
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