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новостей
21:40
Происшествия
ФАН опубликовал видео страшного пожара Заволжском районе в Твери
21:30
Весь мир
Доклад Chatham House как отражение страха Запада перед Россией
21:17
Шоу-бизнес
Гоген Солнцев намерен сделать уколы от столбняка после укуса жены
21:13
ЦАР
Бандиты убили водителя грузовика на востоке Центральноафриканской Республики
21:08
ЦАР
Власти ЦАР наращивают бюджет страны посредством эффективных таможенных сборов
21:07
Армия
Оператор научной роты технополиса «ЭРА» стал лучшим специалистом в ВС России
21:06
Общество
Глава НОД Федоров выступил против «превращения школ в храмы»
21:03
Экономика
Экс-министр финансов Суслов предупредил о «часовой бомбе» в фундаменте Украины
21:00
Спорт
«Атлетико» 11-й раз в истории удостоился титула чемпиона Испании
21:00
Балканы
Почему экс-лидер Албании стал персоной нон-грата в США
21:00
Политика
Цеков заверил, что покушающиеся на Северный морской путь страны «получат по зубам»
20:58
Шоу-бизнес
Александр Шоуа объяснил, почему коллеги называют его тираном
20:57
Экономика
Москвичам перечислили районы столицы с максимальным предложением новостроек
20:55
Россия
Пироги с крапивой и крапивные бои: необычный фестиваль пройдет в Тульской области
20:55
Шоу-бизнес
Алеся Кафельникова вышла замуж
20:54
Общество
Депутат Госдумы Лысаков рассказал о ловушках на российских дорогах
20:54
Происшествия
МЧС Абхазии завершило поиски без вести пропавшего в горах туриста из Екатеринбурга
20:53
Происшествия
Японское приложение для знакомств Omiai взломали злоумышленники
20:52
Политика
В Госдуме назвали причину введения Вашингтоном новых санкций против «СП-2»
20:52
Политика
Немецкий политолог возмущен поведением украинского посла в Германии
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Глава ЦАР обсудил реализацию экономических реформ в республике с представителями МВФ

ЦАР
Глава ЦАР обсудил реализацию экономических реформ в республике с представителями МВФ
facebook.com  /  @Renaissance.cf

Банги, 22 мая. Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера провел видеоконференцию с миссией Международного валютного фонда (МВФ) во главе со старшим экономистом Департамента Ближнего Востока и Центральной Азии Эдуардом Мартином.

Стороны обсудили реализацию пакета реформ, утвержденного в декабре прошлого года. Своевременному проведению преобразований помешал кризис безопасности, вызванный действиями боевиков под управлением бывшего главы ЦАР Франсуа Бозизе. Однако после разгрома бандформирований экономические вопросы вновь вышли на повестку дня.

Центральной темой беседы стали вопросы, связанные с проектом нового антикоррупционного закона, который в ближайшее время поступит на рассмотрение Национальной Ассамблеи. Также обсуждался механизм онлайн-публикации государственных закупок и размещение в сети деклараций об уплате налогов крупнейшими компаниями республики.

Глава ЦАР обсудил реализацию экономических реформ в республике с представителями МВФ
facebook.com  / @Renaissance.cf

Помимо этого, Туадера коснулся темы укрепления единого счета казначейства и публикации отчета о ревизии управления ресурсами, мобилизованными для борьбы с пандемией COVID-19.

Параллельно глава правительства ЦАР Фирмен Нгребада провел совещание, посвященное повышению собираемости таможенных пошлин для лучшего наполнения бюджета. Премьер подчеркнул, что, несмотря на финансовую поддержку извне, стране необходимо опираться на внутренние доходы.

африка цар
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