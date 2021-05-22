Глава ЦАР обсудил реализацию экономических реформ в республике с представителями МВФ

Банги, 22 мая. Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера провел видеоконференцию с миссией Международного валютного фонда (МВФ) во главе со старшим экономистом Департамента Ближнего Востока и Центральной Азии Эдуардом Мартином.

Стороны обсудили реализацию пакета реформ, утвержденного в декабре прошлого года. Своевременному проведению преобразований помешал кризис безопасности, вызванный действиями боевиков под управлением бывшего главы ЦАР Франсуа Бозизе. Однако после разгрома бандформирований экономические вопросы вновь вышли на повестку дня.

Центральной темой беседы стали вопросы, связанные с проектом нового антикоррупционного закона, который в ближайшее время поступит на рассмотрение Национальной Ассамблеи. Также обсуждался механизм онлайн-публикации государственных закупок и размещение в сети деклараций об уплате налогов крупнейшими компаниями республики.

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Помимо этого, Туадера коснулся темы укрепления единого счета казначейства и публикации отчета о ревизии управления ресурсами, мобилизованными для борьбы с пандемией COVID-19.

Параллельно глава правительства ЦАР Фирмен Нгребада провел совещание, посвященное повышению собираемости таможенных пошлин для лучшего наполнения бюджета. Премьер подчеркнул, что, несмотря на финансовую поддержку извне, стране необходимо опираться на внутренние доходы.