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+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:40
Происшествия
ФАН опубликовал видео страшного пожара Заволжском районе в Твери
21:30
Весь мир
Доклад Chatham House как отражение страха Запада перед Россией
21:17
Шоу-бизнес
Гоген Солнцев намерен сделать уколы от столбняка после укуса жены
21:13
ЦАР
Бандиты убили водителя грузовика на востоке Центральноафриканской Республики
21:08
ЦАР
Власти ЦАР наращивают бюджет страны посредством эффективных таможенных сборов
21:07
Армия
Оператор научной роты технополиса «ЭРА» стал лучшим специалистом в ВС России
21:06
Общество
Глава НОД Федоров выступил против «превращения школ в храмы»
21:03
Экономика
Экс-министр финансов Суслов предупредил о «часовой бомбе» в фундаменте Украины
21:00
Спорт
«Атлетико» 11-й раз в истории удостоился титула чемпиона Испании
21:00
Балканы
Почему экс-лидер Албании стал персоной нон-грата в США
21:00
Политика
Цеков заверил, что покушающиеся на Северный морской путь страны «получат по зубам»
20:58
Шоу-бизнес
Александр Шоуа объяснил, почему коллеги называют его тираном
20:57
Экономика
Москвичам перечислили районы столицы с максимальным предложением новостроек
20:55
Россия
Пироги с крапивой и крапивные бои: необычный фестиваль пройдет в Тульской области
20:55
Шоу-бизнес
Алеся Кафельникова вышла замуж
20:54
Общество
Депутат Госдумы Лысаков рассказал о ловушках на российских дорогах
20:54
Происшествия
МЧС Абхазии завершило поиски без вести пропавшего в горах туриста из Екатеринбурга
20:53
Происшествия
Японское приложение для знакомств Omiai взломали злоумышленники
20:52
Политика
В Госдуме назвали причину введения Вашингтоном новых санкций против «СП-2»
20:52
Политика
Немецкий политолог возмущен поведением украинского посла в Германии
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Худрук «Тодеса» Алла Духова показала роскошные гардеробные в новом доме

Шоу-бизнес
Худрук «Тодеса» Алла Духова показала роскошные гардеробные в новом доме
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov

Москва, 22 мая. Основательница и руководительница студии танца «Тодес» Алла Духова похвасталась роскошными комнатами в новом доме с двумя большими гардеробными.

В рамках шоу «Секрет на миллион» с Лерой Кудрявцевой продемонстрировали заранее записанные кадры, на которых хореограф показала журналистам свой новый дом. Она провела экскурсии по сразу двум гардеробным. Практически весь дизайн помещений дома выполнен в темных цветах.

Духова, говоря о гардеробных, рассказала и о предпочтениях в одежде.

«Люблю лаконичное. <...> На каблуках мало обуви. <...> Шляпки последнее время не ношу», — уточнила она.

Духова похвасталась необычной системой охлаждения, необходимой для качественного хранения ее престижных шуб. Однако самой дорогой вещью в ее гардеробе является сумочка. Звезда призналась, что сама не покупает такие роскошные вещи, но с радостью принимает в дар.

«Мне жалко потратить 5 тысяч евро на сумку, не совсем это правильно, а дарить дарят. Самый дорогой подарок — подарили машину: [участники «Тодеса»] собрали денежку, я доплатила, не хватило там, естественно. На юбилей купили мне джип», — пояснила артистка.

Она отметила, что коллектив «Тодеса» насчитывает порядка 400 человек, поэтому на ее день рождения она устраивает банкет, как на свадьбу. В число работников школы входит и ее бывший муж Антон Кись. Она рассказала Кудрявцевой, что не была ему хорошей женой, хотя после развода они остались друзьями.

дом духова тодес
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Все новости / Шоу-бизнес / Худрук «Тодеса» Алла Духова показала роскошные гардеробные в новом доме
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