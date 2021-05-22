Худрук «Тодеса» Алла Духова показала роскошные гардеробные в новом доме

Москва, 22 мая. Основательница и руководительница студии танца «Тодес» Алла Духова похвасталась роскошными комнатами в новом доме с двумя большими гардеробными.

В рамках шоу «Секрет на миллион» с Лерой Кудрявцевой продемонстрировали заранее записанные кадры, на которых хореограф показала журналистам свой новый дом. Она провела экскурсии по сразу двум гардеробным. Практически весь дизайн помещений дома выполнен в темных цветах.

Духова, говоря о гардеробных, рассказала и о предпочтениях в одежде.

«Люблю лаконичное. <...> На каблуках мало обуви. <...> Шляпки последнее время не ношу», — уточнила она.

Духова похвасталась необычной системой охлаждения, необходимой для качественного хранения ее престижных шуб. Однако самой дорогой вещью в ее гардеробе является сумочка. Звезда призналась, что сама не покупает такие роскошные вещи, но с радостью принимает в дар.

«Мне жалко потратить 5 тысяч евро на сумку, не совсем это правильно, а дарить дарят. Самый дорогой подарок — подарили машину: [участники «Тодеса»] собрали денежку, я доплатила, не хватило там, естественно. На юбилей купили мне джип», — пояснила артистка.

Она отметила, что коллектив «Тодеса» насчитывает порядка 400 человек, поэтому на ее день рождения она устраивает банкет, как на свадьбу. В число работников школы входит и ее бывший муж Антон Кись. Она рассказала Кудрявцевой, что не была ему хорошей женой, хотя после развода они остались друзьями.