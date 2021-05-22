МИД Украины обозначил ключевые условия возобновления поставок воды в Крым

Киев, 22 мая. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко рассказал, когда Киев может возобновить прокачку воды из Днепра в Крым.

По его словам, для подачи воды на территорию крымского полуострова необходима «демилитаризация» региона.

«Водных ресурсов для бытового пользования в Крыму достаточно. Проблема обострилась из-за его массированной милитаризации», — сказал он.

Сотрудник дипломатического ведомства выразил мнение, что именно регулярная армия России якобы взяла на себя львиную долю потребления водных ресурсов.

Ранее стало известно, что в Азовском море начались работы по бурению скважин для поиска новых источников пресной воды. Непосредственно добычу ресурса планируют начать в течение летнего периода в 2021 году.