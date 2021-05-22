Политолог Фененко одной фразой описал действия США против «Северного потока — 2»

Москва, 22 мая. Новые санкции США являются неким приглашением странам Северной Европы отказать российским судам строить «Северный поток — 2». Об этом высказался политолог Алексей Фененко.

Доцент факультета мировой политики МГУ прокомментировал новые санкции США против судов и организаций, которые связаны с проектом российского газопровода. По его словам, решение Вашингтона может повлиять на его строительство. Политолог одной фразой охарактеризовал действия американской стороны в отношении «СП-2».

«Это акт продолжающейся борьбы против «Северного потока — 2», — констатировал Фененко в беседе с РИА Новости.

Эксперт уверен, что американцы надеются на поддержку европейцев. Политолог назвал это вполне логичным.

Член комитета бундестага ФРГ по экономическим делам и энергетике Хайко Хессенкемер ранее указал на поражение США в вопросе «Северного потока — 2».