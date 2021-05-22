Понтонные подразделения ЗВО пройдут речным переходом от Мурома до Волгограда

Муром, 22 мая. Инженерные и понтонные подразделения Западного военного округа (ЗВО) пройдут по внутренним речным путям до Волгограда, сообщили в Минобороны России.

Акция приурочена к 80-летию начала Великой Отечественной войны. В переходе будут принимать участие 70 военнослужащих и более 50 единиц военной и спецтехники. Перемещение будет длиться приблизительно месяц, сообщили в военном ведомстве. Каждое подразделение во время похода будет принимать участие в отработке 30 тематических задач.

Личный состав будет сплавляться по рекам Ока и Волга, трем водохранилищам и пройдет через пять речных шлюзов. Все военнослужащие прибудут к месту назначения 22 июня, в день начала ВОВ. После этого солдаты пройдут парадным строем вдоль мемориального комплекса «Мамаев курган».

Гидрографы Северного флота ранее обнаружили в Кольском заливе бомбардировщик и речные понтоны времен ВОВ.