Российскую комедию «Хандра» с Равшаной Курковой покажут на HBO Go

Лос-Анджелес, 22 мая. Комедию «Хандра» режиссера Алексея Камынина переведут на несколько языков для показа на стриминговом сервисе HBO Go. В локализованной версии фильм получил название Russian Spleen.

Действие фильма, получившего слоган «Я шатаюсь по Москве», разворачивается вокруг троих друзей, вместе снимающих квартиру в российской столице. Жизнь подбрасывает каждому из героев испытание, преодолеть которые оказывается не таким уж простым делом.

Ведущие роли в фильме исполнили Данила Якушев, Михаил Тройник, Кирилл Ковбас и Екатерина Агеева. Также в ленте снялась звезда «Хардкора» Равшана Куркова. Как сообщает «Бюллетень кинопрокатчика», фильм с 12 июня смогут посмотреть зрители из Чехии, Венгрии, Словакии, Румынии, Словении, Македоннии, Черногории, Хорватии, Сербии, Болгарии и Польши.

Стриминговый сервис HBO ранее принял решение приобрести права на показ фильма «Маша». Автор картины Анастасия Пальчикова прокомментировала такой выбор стриминга.