Таллин предоставит Киеву миллион евро в качестве гуманитарной помощи

Таллин, 22 мая. Таллин выделит Киеву один миллион евро, который распределят на борьбу с гуманитарным кризисом на Украине, отмечается в Twitter-аккаунте Министерства иностранных дел Эстонии.

За последние годы около трети всей гумпомощи страны было отправлено на Украину, и Таллин продолжит поддерживать Киев, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства. Адресат получит средства уж в этом году.

Ранее стало известно, что Министерство обороны Эстонии отказалось от дальнейшего содержания военного оркестра из-за требования правительства сократить расходы. Командующий силами обороны Мартин Херем сообщил главному дирижеру о нехватке средств для оплаты выступлений музыкантов.