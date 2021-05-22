Немецкий депутат указал на разрушительные действия США против «Северного потока — 2»

Берлин, 22 мая. США, оказывая давление на участников проекта «Северный поток — 2», вредят демократическому процессу принятия решений в Европе и интересам Германии.

Такое заявление сделал председатель Восточного комитета немецкого бизнеса Оливер Гермес. По его словам, Вашингтон не должен вмешиваться «в суверенитет демократических государств, преследуя собственные энергетические интересы» в отношениях с Москвой.

«Недопустимо, чтобы Соединенные Штаты своей политикой блокады наносили многомиллиардный ущерб европейским налогоплательщикам и компаниям», — отметил Гермес.

Он добавил, что газопровод необходим Германии для замещения импорта газа из Норвегии и Нидерландов. Там добыча голубого топлива снижается. «Северный поток — 2» позволит расширить сотрудничество в сфере энергетики и не принести негативных последствий для климата.

Ранее украинская компания «Нафтогаз» поблагодарила США за введение новых санкций против российских судов и организаций, участвующих в строительстве российского газопровода.