Омич отказался от услуг парикмахерской ради кражи шоколада

Омск, 22 мая. Конфеты и шоколад мужчина выкрал из магазина на первом этаже торгового павильона на Омской улице, когда шел на стрижку.

По версии следствия, продавец пришла на работу и увидела, что ее торговая точка открыта. Она сразу же обратилась в полицию. Сотрудники правопорядка по горячим следам нашли преступника, им оказался ранее судимый 54-летний мужчина.

Рано утром он пошел в торговый павильон, чтобы подстричься, но все заведения оказались закрытыми. Мужчина решил не дожидаться открытия парикмахерских — вместо этого он пробрался в одно из помещений. Злоумышленник прихватил с собой несколько плиток шоколада и коробок конфет.

Часть похищенного он сбыл другому продавцу, другую часть забрал себе. При обыске его квартиры удалось обнаружить остатки шоколада. Возбуждено уголовное дело, предусматривающее наказание за кражу.

Стражи порядка задержали мужчину, который незаметно вынес из квартиры телевизор стоимостью 27 тыс. рублей, сообщал ФАН. Теперь его обвиняют в краже.