Эксперт Шлеменков назвал причину возврата на рынок купленного в ипотеку жилья

Москва, 22 мая. Половина россиян, купивших жилье по программе льготной ипотеки, будут возвращать лоты на рынок, уверен вице-президент общественной организации «Опора России» Евгений Шлеменков.

Руководитель направления «Строительство и ЖКХ» считает, что далеко не все заемщики смогут обслуживать жилищные займы, поэтому часть купленного жилья вернется на рынок. Это способствует «затормаживанию» роста цен на недвижимость, а возможно, повлияет на их снижение. Однако не стоит ждать кардинального падения показателя, заявил Шлеменков в комментарии URA.RU.

«Те, кто мог обслуживать ипотеку, они ее взяли тогда, когда она была не такой льготной, сейчас ринулись те, кто соблазнился на эти якобы небольшие проценты», — подметил вице-президент организации.

Проблема состоит в том, что, пока люди решались на оформление кредита, недвижимость подорожала, а платеж стал примерно таким же, как при той ипотеке, которая была под 9–12% годовых.

Аналитики в сфере недвижимости ранее рассказали, почему спрос на ипотеку в России может снизиться.