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новостей
21:40
Происшествия
ФАН опубликовал видео страшного пожара Заволжском районе в Твери
21:30
Весь мир
Доклад Chatham House как отражение страха Запада перед Россией
21:17
Шоу-бизнес
Гоген Солнцев намерен сделать уколы от столбняка после укуса жены
21:13
ЦАР
Бандиты убили водителя грузовика на востоке Центральноафриканской Республики
21:08
ЦАР
Власти ЦАР наращивают бюджет страны посредством эффективных таможенных сборов
21:07
Армия
Оператор научной роты технополиса «ЭРА» стал лучшим специалистом в ВС России
21:06
Общество
Глава НОД Федоров выступил против «превращения школ в храмы»
21:03
Экономика
Экс-министр финансов Суслов предупредил о «часовой бомбе» в фундаменте Украины
21:00
Спорт
«Атлетико» 11-й раз в истории удостоился титула чемпиона Испании
21:00
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Почему экс-лидер Албании стал персоной нон-грата в США
21:00
Политика
Цеков заверил, что покушающиеся на Северный морской путь страны «получат по зубам»
20:58
Шоу-бизнес
Александр Шоуа объяснил, почему коллеги называют его тираном
20:57
Экономика
Москвичам перечислили районы столицы с максимальным предложением новостроек
20:55
Россия
Пироги с крапивой и крапивные бои: необычный фестиваль пройдет в Тульской области
20:55
Шоу-бизнес
Алеся Кафельникова вышла замуж
20:54
Общество
Депутат Госдумы Лысаков рассказал о ловушках на российских дорогах
20:54
Происшествия
МЧС Абхазии завершило поиски без вести пропавшего в горах туриста из Екатеринбурга
20:53
Происшествия
Японское приложение для знакомств Omiai взломали злоумышленники
20:52
Политика
В Госдуме назвали причину введения Вашингтоном новых санкций против «СП-2»
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Немецкий политолог возмущен поведением украинского посла в Германии
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Эксперт Шлеменков назвал причину возврата на рынок купленного в ипотеку жилья

Экономика
Эксперт Шлеменков назвал причину возврата на рынок купленного в ипотеку жилья
pixabay.com

Москва, 22 мая. Половина россиян, купивших жилье по программе льготной ипотеки, будут возвращать лоты на рынок, уверен вице-президент общественной организации «Опора России» Евгений Шлеменков.

Руководитель направления «Строительство и ЖКХ» считает, что далеко не все заемщики смогут обслуживать жилищные займы, поэтому часть купленного жилья вернется на рынок. Это способствует «затормаживанию» роста цен на недвижимость, а возможно, повлияет на их снижение. Однако не стоит ждать кардинального падения показателя, заявил Шлеменков в комментарии URA.RU.

«Те, кто мог обслуживать ипотеку, они ее взяли тогда, когда она была не такой льготной, сейчас ринулись те, кто соблазнился на эти якобы небольшие проценты», — подметил вице-президент организации.

Проблема состоит в том, что, пока люди решались на оформление кредита, недвижимость подорожала, а платеж стал примерно таким же, как при той ипотеке, которая была под 9–12% годовых.

Аналитики в сфере недвижимости ранее рассказали, почему спрос на ипотеку в России может снизиться.

ипотека жилье недвижимость опора россии шлеменков рынок жильл
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Все новости / Экономика / Эксперт Шлеменков назвал причину возврата на рынок купленного в ипотеку жилья
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