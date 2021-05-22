Камала Харрис может вызвать скандал на высшем уровне между США и Южной Кореей

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
22 мая 21:41
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:40
Происшествия
ФАН опубликовал видео страшного пожара Заволжском районе в Твери
21:30
Весь мир
Доклад Chatham House как отражение страха Запада перед Россией
21:17
Шоу-бизнес
Гоген Солнцев намерен сделать уколы от столбняка после укуса жены
21:13
ЦАР
Бандиты убили водителя грузовика на востоке Центральноафриканской Республики
21:08
ЦАР
Власти ЦАР наращивают бюджет страны посредством эффективных таможенных сборов
21:07
Армия
Оператор научной роты технополиса «ЭРА» стал лучшим специалистом в ВС России
21:06
Общество
Глава НОД Федоров выступил против «превращения школ в храмы»
21:03
Экономика
Экс-министр финансов Суслов предупредил о «часовой бомбе» в фундаменте Украины
21:00
Спорт
«Атлетико» 11-й раз в истории удостоился титула чемпиона Испании
21:00
Балканы
Почему экс-лидер Албании стал персоной нон-грата в США
21:00
Политика
Цеков заверил, что покушающиеся на Северный морской путь страны «получат по зубам»
20:58
Шоу-бизнес
Александр Шоуа объяснил, почему коллеги называют его тираном
20:57
Экономика
Москвичам перечислили районы столицы с максимальным предложением новостроек
20:55
Россия
Пироги с крапивой и крапивные бои: необычный фестиваль пройдет в Тульской области
20:55
Шоу-бизнес
Алеся Кафельникова вышла замуж
20:54
Общество
Депутат Госдумы Лысаков рассказал о ловушках на российских дорогах
20:54
Происшествия
МЧС Абхазии завершило поиски без вести пропавшего в горах туриста из Екатеринбурга
20:53
Происшествия
Японское приложение для знакомств Omiai взломали злоумышленники
20:52
Политика
В Госдуме назвали причину введения Вашингтоном новых санкций против «СП-2»
20:52
Политика
Немецкий политолог возмущен поведением украинского посла в Германии
Все новости
22 мая 21:41
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:40
Происшествия
ФАН опубликовал видео страшного пожара Заволжском районе в Твери
21:30
Весь мир
Доклад Chatham House как отражение страха Запада перед Россией
21:17
Шоу-бизнес
Гоген Солнцев намерен сделать уколы от столбняка после укуса жены
21:13
ЦАР
Бандиты убили водителя грузовика на востоке Центральноафриканской Республики
21:08
ЦАР
Власти ЦАР наращивают бюджет страны посредством эффективных таможенных сборов
21:07
Армия
Оператор научной роты технополиса «ЭРА» стал лучшим специалистом в ВС России
21:06
Общество
Глава НОД Федоров выступил против «превращения школ в храмы»
21:03
Экономика
Экс-министр финансов Суслов предупредил о «часовой бомбе» в фундаменте Украины
21:00
Спорт
«Атлетико» 11-й раз в истории удостоился титула чемпиона Испании
21:00
Балканы
Почему экс-лидер Албании стал персоной нон-грата в США
21:00
Политика
Цеков заверил, что покушающиеся на Северный морской путь страны «получат по зубам»
20:58
Шоу-бизнес
Александр Шоуа объяснил, почему коллеги называют его тираном
20:57
Экономика
Москвичам перечислили районы столицы с максимальным предложением новостроек
20:55
Россия
Пироги с крапивой и крапивные бои: необычный фестиваль пройдет в Тульской области
20:55
Шоу-бизнес
Алеся Кафельникова вышла замуж
20:54
Общество
Депутат Госдумы Лысаков рассказал о ловушках на российских дорогах
20:54
Происшествия
МЧС Абхазии завершило поиски без вести пропавшего в горах туриста из Екатеринбурга
20:53
Происшествия
Японское приложение для знакомств Omiai взломали злоумышленники
20:52
Политика
В Госдуме назвали причину введения Вашингтоном новых санкций против «СП-2»
20:52
Политика
Немецкий политолог возмущен поведением украинского посла в Германии
Все новости

Камала Харрис может вызвать скандал на высшем уровне между США и Южной Кореей

  /   Обновлено: 22 мая 2021 20:55
Политика
Камала Харрис может вызвать скандал на высшем уровне между США и Южной Кореей
Prt Scr youtube.com  /  The White House

Вашингтон, 22 мая. Встреча вице-президента США Камалы Харрис с президентом Южной Кореи Мун Чже Ином в отсутствии первого лица Штатов Джо Байдена — серьезное нарушение дипломатического протокола.

Президент США Джо Байден встретился с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Лидеры двух стран обсудили вопрос денуклеаризации Корейского полуострова и допустимую дальность полета ракета, а закончились переговоры совместным заявлением и обязательной фотосессией.

Но на этом визит корейского лидера в США не закончился, как не закончились и вопросы, которые требовалось обсудить. Но «Сонному Джо» потребовался отдых, и на следующий день Мун Чжэ Ин вел переговоры уже не с Байденом, а с вице-президентом Камалой Харрис. Харрис уже не впервой «отдуваться» за внешнюю политику Белого дома, но этот случай может стать особенно вопиющим, уверены читатели портала Fox News.

Сам Fox News воздержался от резких высказываний и назвал прошедшую встречу «крайне необычной». Корейский лидер и номинально второе лицо США провели полноценные переговоры, как будто продолжилась встреча на высшем уровне. По итогам обсуждения ключевых вопросов последовало совместное заявление и обязательная фотосессия. На протяжении всех переговоров Байдена в Белом доме не было.

«Сегодня я встретилась с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином. Мы обсудили проблему КНДР, мирового здоровья и что нам делать с источниками проблемы массовой эмиграции из стран Северного треугольника. Мы с нетерпением ждем продолжения работы с президентом Муном, чтобы справиться с нашими проблемами, с которыми мы сталкиваемся», — написала Харрис в соцсетях.

В социальных сетях Камала Харрис также ни словом не упомянула президента Байдена. Произошедшее может трактоваться как вопиющее нарушение дипломатического протокола и вызвать громкий скандал на высшем уровне. США и Южную Корею связывают глубокие и тесные связи, и переговоры одного из глав государств со вторым лицом государства-партнера могут трактоваться как унижение и пренебрежение корейскими партнерами.

Это не первый раз, когда Камала Харрис ведет от имени Белого Дома переговоры на высшем уровне. Ранее Харрис принимала премьер-министра Японии Есихидэ Сугу до того, как он непосредственно встретился с Байденом. Также Харрис вела телефонные переговоры с премьер-министром Норвегии Эрной Сульберг. Также Харрис заняла пост главы Национального космического совета США.

Джо Байден сша южная корея скандал мун чжэ ин камала харрис дипломатический протокол
Комментировать
Самое популярное
Норкин одной фразой перечеркнул восторг Запада от Манижи на Евровидении
Шоу-бизнес 47897 21 мая 2021
Норкин одной фразой перечеркнул восторг Запада от Манижи на Евровидении
Эстонцы составили топ-5 вещей из гардероба россиян, которые веселят иностранцев
Общество 42300 21 мая 2021
Эстонцы составили топ-5 вещей из гардероба россиян, которые веселят иностранцев
Астрологи назвали лучших водителей по знаку зодиака
Общество 35665 20 мая 2021
Астрологи назвали лучших водителей по знаку зодиака
Манижа опустилась в рейтинге букмекеров после второго полуфинала Евровидения
Шоу-бизнес 24796 21 мая 2021
Манижа опустилась в рейтинге букмекеров после второго полуфинала Евровидения
Пенсии, индексации, надбавки и изменения в России с 1 июня: кому доплатят 6 тыс. руб.
Экономика 22486 20 мая 2021
Пенсии, индексации, надбавки и изменения в России с 1 июня: кому доплатят 6 тыс. руб.
Все новости / Политика / Камала Харрис может вызвать скандал на высшем уровне между США и Южной Кореей
Рейтинг@Mail.ru