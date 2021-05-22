Камала Харрис может вызвать скандал на высшем уровне между США и Южной Кореей

Вашингтон, 22 мая. Встреча вице-президента США Камалы Харрис с президентом Южной Кореи Мун Чже Ином в отсутствии первого лица Штатов Джо Байдена — серьезное нарушение дипломатического протокола.

Президент США Джо Байден встретился с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Лидеры двух стран обсудили вопрос денуклеаризации Корейского полуострова и допустимую дальность полета ракета, а закончились переговоры совместным заявлением и обязательной фотосессией.

Но на этом визит корейского лидера в США не закончился, как не закончились и вопросы, которые требовалось обсудить. Но «Сонному Джо» потребовался отдых, и на следующий день Мун Чжэ Ин вел переговоры уже не с Байденом, а с вице-президентом Камалой Харрис. Харрис уже не впервой «отдуваться» за внешнюю политику Белого дома, но этот случай может стать особенно вопиющим, уверены читатели портала Fox News.

Сам Fox News воздержался от резких высказываний и назвал прошедшую встречу «крайне необычной». Корейский лидер и номинально второе лицо США провели полноценные переговоры, как будто продолжилась встреча на высшем уровне. По итогам обсуждения ключевых вопросов последовало совместное заявление и обязательная фотосессия. На протяжении всех переговоров Байдена в Белом доме не было.

«Сегодня я встретилась с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином. Мы обсудили проблему КНДР, мирового здоровья и что нам делать с источниками проблемы массовой эмиграции из стран Северного треугольника. Мы с нетерпением ждем продолжения работы с президентом Муном, чтобы справиться с нашими проблемами, с которыми мы сталкиваемся», — написала Харрис в соцсетях.

В социальных сетях Камала Харрис также ни словом не упомянула президента Байдена. Произошедшее может трактоваться как вопиющее нарушение дипломатического протокола и вызвать громкий скандал на высшем уровне. США и Южную Корею связывают глубокие и тесные связи, и переговоры одного из глав государств со вторым лицом государства-партнера могут трактоваться как унижение и пренебрежение корейскими партнерами.

Это не первый раз, когда Камала Харрис ведет от имени Белого Дома переговоры на высшем уровне. Ранее Харрис принимала премьер-министра Японии Есихидэ Сугу до того, как он непосредственно встретился с Байденом. Также Харрис вела телефонные переговоры с премьер-министром Норвегии Эрной Сульберг. Также Харрис заняла пост главы Национального космического совета США.