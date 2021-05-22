Мария Захарова оценила действенность Минских соглашений

Москва, 22 мая. Минские договоренности по урегулированию обстановки в Донбассе являются действенным документом при условии их выполнения, считает официальный представитель МИД Мария Захарова.

Для работы соглашений нужно, чтобы они соблюдались сторонами, поставившими подписи. Дипломат выступила с соответствующим заявлением после решения Киева передать представителям «нормандской четверки» новый план по разрешению ситуации в регионе.

«Я обращу ваше внимание, что минские договоренности подчеркнуто представлялись нашей страной неоднократно как реальная база правовая, принятая не только подписавшими сторонами, но и мировым сообществом, прошедшая легализацию через Совбез ООН, легализацию не потому, что она была спорной, это соглашение, а потому что оно теперь стало обязательным», — пояснила Захарова.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сравнил ситуацию в Донбассе с шахматной партией. По словам главы государства, у Киева есть только половина фигур.