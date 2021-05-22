Худрук «Тодеса» Алла Духова ругалась на сестру и штрафовала из-за набора веса

Москва, 22 мая. Сестра художественной руководительницы театра-школы «Тодес» Аллы Духовой Дина пожаловалась, что родственница часто ругалась на нее и выписывала штрафы.

Известный на всю страну хореограф Алла Духова стала участницей шоу «Секрет на миллион» на телеканале НТВ, ведущей которого является Лера Кудрявцева. Она рассказала в рамках передачи о личной жизни, назвала причины развода, а также заговорила о диетах, после чего в студии появилась ее родная сестра Дина Духова.

Родственница хореографа является директором рижского филиала студии «Тодес». Она занималась и выступала с первым составом школы. На шоу она вспомнила, как часто родная сестра ругалась на нее и наказывала штрафами за набор лишнего веса.

«Алла строгая в работе, да. Нужно быть в форме, если ты не в форме физической, могут оштрафовать. Меня лично штрафовали, не один раз. Жестко, я обижалась. Могла сказать мне: «Что ты **** наела?». Помягче, правда, но могла. Алла говорила: «Ты моя сестра, ты вдвойне должна. Двойная ответственность»», — объяснила сестра Духовой.

Строга Духова была и к своим ученикам. Она требовала от танцоров полной отдачи, несмотря на их статус и положение родителей в обществе. Так, однажды она даже поругалась с певицей Аллой Пугачевой, которой не понравилось, что ее дочь танцует не в первом ряду.