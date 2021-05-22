Porsche выпустит две спортивные версии электрического Taycan

Штутгарт, 22 мая. Уже в скором времени модельная линейка Taycan от немецкого автопроизводителя Porsche может пополниться версиями GTS и Sport Turismo,

Сейчас компания предлагает электрический Taycan в стандартной версии, а также в модификациях 4S, Turbo и Turbo S. Однако информация о новых моделях была замечена на одной из страниц ее внутреннего портала.

Индексом GTS традиционно обозначаются ориентированные на гоночный трек автомобили. Ожидается, что версия Taycan GTS получит улучшенный аэродинамический обвес. В свою очередь версия Sport Turismo может оказаться универсалом Cross Turismo с заниженной подвеской. Новые модификации могут быть представлены в следующем году, отмечают специалисты.

Porsche ранее начал тестирование на дорогах общего пользования электрический кроссовер Macan, который должен стать самым спортивным авто сегмента.