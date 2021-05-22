Медиагруппа «Патриот» запустила новый проект — пресс-клуб «Петербургский уикенд»

В пресс-центре Медиагруппы «Патриот» стартовала работа уникального журналистского объединения — пресс-клуба «Петербургский уикенд». Ведущие эксперты Северной столицы собрались, чтобы обменяться мнениями о важнейших событиях в стране и мире.

«Как правило, все СМИ работают разрозненно, «варясь» в своей повестке. Мы решили запустить пресс-клуб «Петербургский уикенд» — независимую площадку, где известные журналисты и главные редакторы ведущих СМИ смогут поделиться друг с другом мнением по самым резонансным темам. У каждого есть своя точка зрения, почему бы ей не поделиться и не ознакомиться со взглядами коллег на то или иное событие? Это будет полезно и опытным журналистам, и, безусловно, начинающим. На мой взгляд, лучше всего делать это не на скучных совещаниях, а в неформальной обстановке, и пресс-клуб «Петербургский уикенд» для этой задачи подходит идеально. Мы открыты для коллег и с нетерпением ждем их в гости, — поделилась главный редактор ФАН Кристина Масенкова.

из личного архива Кристины Масенковой /

Первым гостем переговорной площадки стал первый заместитель директора Дирекции социальных и публицистических программ Первого канала, ведущий ток-шоу «Время покажет» Артем Шейнин. Он очень тепло отозвался о новом проекте.

«Мне кажется, это принесет в повестку много интересного. Есть банальная фраза «живем под собой, не чувствуя страны». Принято считать, что региональные СМИ должны писать про открытие супермаркета. Но люди, которые читают их, тоже увлекаются федеральной повесткой, им что-то интересно про это слушать и знать», — сказал журналист.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Приглашенные эксперты отметили, что особенно ценным для них стала возможность свободно высказать свою точку зрения и обменяться мнениями с коллегами.

«Хотел поблагодарить группу «Патриот» за то, что наконец санкт-петербургские и областные СМИ вытащили в федеральную повестку. Как читатель, честно скажу, что этого не хватает. Мне кажется, это начинание действительно классное, так держать», — поделился член Общественной палаты Ленинградской области, председатель комиссии по взаимодействию со СМИ, блогосферой и интернетом Владимир Петров.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Несмотря на серьезность обсуждаемых тем, атмосфера на первом заседании пресс-клуба воцарилась дружественная.

«Во-первых, здорово, что клуб проходит именно так. Нет какого-то заранее спрогнозированного сценария, записанных вопросов. Потому что это живо, и этому зрители должны верить», — считает главный редактор портала «Город+» Алиса Чекушкина.

В ходе обсуждения приглашенные гости затронули главные вопросы российской и мировой новостной повестки. Журналисты обсудили кампанию по вакцинации против коронавирусной инфекции, актуальность сохранения ЕГЭ, итоги президентства Зеленского на Украине, перемирие в ходе палестино-израильского противостояния, выход России в финал Евровидения-2021, а также планы на предстоящее лето.

Одним из острых вопросов стали причины снижения темпа вакцинации против коронавирусной инфекции в России. ​

«Первая проблема, очевидно, в нашем менталитете. У нас вакцинирование сделали добровольным и повсеместным — привиться ты можешь на каждом углу. Какой-то есть подвох, значит. И второе — что изменится после вакцинации? Какие бонусы и плюшки? Ни черта нету», — рассуждает Александр Малькевич, генеральный директор телеканала «Санкт-Петербург». ​

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Не все посчитали, что поощрительная система способна действительно повлиять на ситуацию. Согласно позиции главного редактора газеты «Петербургский дневник» Кирилла Смирнова, рабочей стратегией будет поражение в правах для ковид-диссидентов.

«Нужны ограничения, которые помогали бы регулировать ситуацию. Это не демократичный способ, но, наверное, он рабочий», — поделился точкой зрения журналист.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Активный обмен мнениями вызвал и вопрос о возможной отмене единого государственного экзамена, который в последние годы заставляет задуматься о качестве российского образования.

«У меня папа — доцент истфака, он долгое время был в приемной комиссии. Когда ввели ЕГЭ, он был дико счастлив, потому что история — предмет, на котором обычно всех валили. Я сама училась на журфаке, у нас не так сильно была видна разница, кто поступил сам, кто не сам», — отметила Алиса Чекушкина.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Эксперты сошлись во мнении, что озвученная идея относительно отмены ЕГЭ — хороший повод обсудить, как его модернизировать и улучшить.

После обсуждения мировой повестки коллеги вернулись к приятным вопросам, поделившись своими планами на предстоящее лето. Для кого-то оно станет рабочим, ведь в ближайшие месяцы город ждет большое количество важных событий. А вот Алиса Чекушкина поедет отдыхать по России, посетив Светлогорск и черноморское побережье.

«Традиционно каждый год я провожу лето на островах Финского залива: мы занимаемся сохранением исторической памяти, поиском и перезахоронением погибших солдат и матросов. Ну а в этом году у нас годовщина Таллинского перехода 1941 года, и сейчас мы ищем корабли, затонувшие на дне Балтийского моря», — рассказал главред ИА «Невские новости» Андрей Краснобаев.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

По завершении неформальной части мероприятия делегация пресс-клуба «Петербургский уикенд» отправилась в экскурсионную поездку по Кронштадту. Журналисты посетили Кронштадтский Морской Никольский ставропигиальный собор и Вечный огонь, а также, конечно, прогулялись по военно-патриотическому парку культуры и отдыха «Патриот».