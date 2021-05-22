Энергетики ЦАР восстановили четыре из пяти поваленных опор ЛЭП в районе деревни Данзи

Банги, 22 мая. Центральноафриканская энергетическая компания Enerca продолжает восстановление опор линии электропередач в деревне Данзи неподалеку от столицы республики. По последним данным работы выполнены на 80%.

Нарушение снабжения Банги электричеством произошло 23 апреля текущего года. Проливные дожди, сопровождавшиеся сильным ветром, привели к падению пяти вышек и обрыву высоковольтных проводов.

Две упавшие опоры, относящиеся к первой линии, уже восстановлены, и она введена в эксплуатацию. Однако на втором маршруте, который лишился сразу трех вышек, работы продолжаются.

#Centrafrique, les dégâts de la pluie accompagnée de vents violents du vendredi 23 avril 2021, qui ont fait tombés 5 pylônes HT ( Haute Tension) de l'ENERCA situé au village Danzi (PK 20 route de Boali) pic.twitter.com/15A7tndqmI — LANOCA (@LANOCA7) April 24, 2021

Директор по исследованиям и сбыту Enerca Жан Сильвестр Зангбе рассказал, что на месте последней невосстановленной опоры ведется обследование основания.

«Если речь идет об установке новой вышки, это не вызывает особых проблем. Но здесь нам необходимо восстановить старую. Нужны материалы, которые необходимо адаптировать к текущему состоянию опоры. А для этого требуется проведение специальных расчетов», — заявил Зангбе.

После ликвидации действовавших в стране вооруженных группировок, власти ЦАР переключились на восстановление экономики республики, и электроснабжение играет в этом не последнюю роль.

Для модернизации энергетической сферы ЦАР требуется помощь, которую может оказать Россия. Так, во время визита министра по координации основных работ и стратегическим инвестициям Центральноафриканской Республики Паскаля Бида в Москву, важной частью программы стала встреча с министром строительства РФ Иреком Файзуллиным.

Стороны обсудили возведение в ЦАР четырех мини ГЭС в населенных пунктах: Димоли, Тулубу, Паламбо и Лобае, а также другие перспективные инфраструктурные проекты.