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21:40
Происшествия
ФАН опубликовал видео страшного пожара Заволжском районе в Твери
21:30
Весь мир
Доклад Chatham House как отражение страха Запада перед Россией
21:17
Шоу-бизнес
Гоген Солнцев намерен сделать уколы от столбняка после укуса жены
21:13
ЦАР
Бандиты убили водителя грузовика на востоке Центральноафриканской Республики
21:08
ЦАР
Власти ЦАР наращивают бюджет страны посредством эффективных таможенных сборов
21:07
Армия
Оператор научной роты технополиса «ЭРА» стал лучшим специалистом в ВС России
21:06
Общество
Глава НОД Федоров выступил против «превращения школ в храмы»
21:03
Экономика
Экс-министр финансов Суслов предупредил о «часовой бомбе» в фундаменте Украины
21:00
Спорт
«Атлетико» 11-й раз в истории удостоился титула чемпиона Испании
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Почему экс-лидер Албании стал персоной нон-грата в США
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Политика
Цеков заверил, что покушающиеся на Северный морской путь страны «получат по зубам»
20:58
Шоу-бизнес
Александр Шоуа объяснил, почему коллеги называют его тираном
20:57
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Москвичам перечислили районы столицы с максимальным предложением новостроек
20:55
Россия
Пироги с крапивой и крапивные бои: необычный фестиваль пройдет в Тульской области
20:55
Шоу-бизнес
Алеся Кафельникова вышла замуж
20:54
Общество
Депутат Госдумы Лысаков рассказал о ловушках на российских дорогах
20:54
Происшествия
МЧС Абхазии завершило поиски без вести пропавшего в горах туриста из Екатеринбурга
20:53
Происшествия
Японское приложение для знакомств Omiai взломали злоумышленники
20:52
Политика
В Госдуме назвали причину введения Вашингтоном новых санкций против «СП-2»
20:52
Политика
Немецкий политолог возмущен поведением украинского посла в Германии
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Энергетики ЦАР восстановили четыре из пяти поваленных опор ЛЭП в районе деревни Данзи

ЦАР
Энергетики ЦАР восстановили четыре из пяти поваленных опор ЛЭП в районе деревни Данзи
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Банги, 22 мая. Центральноафриканская энергетическая компания Enerca продолжает восстановление опор линии электропередач в деревне Данзи неподалеку от столицы республики. По последним данным работы выполнены на 80%.

Нарушение снабжения Банги электричеством произошло 23 апреля текущего года. Проливные дожди, сопровождавшиеся сильным ветром, привели к падению пяти вышек и обрыву высоковольтных проводов.

Две упавшие опоры, относящиеся к первой линии, уже восстановлены, и она введена в эксплуатацию. Однако на втором маршруте, который лишился сразу трех вышек, работы продолжаются.

Директор по исследованиям и сбыту Enerca Жан Сильвестр Зангбе рассказал, что на месте последней невосстановленной опоры ведется обследование основания.

«Если речь идет об установке новой вышки, это не вызывает особых проблем. Но здесь нам необходимо восстановить старую. Нужны материалы, которые необходимо адаптировать к текущему состоянию опоры. А для этого требуется проведение специальных расчетов», — заявил Зангбе.

После ликвидации действовавших в стране вооруженных группировок, власти ЦАР переключились на восстановление экономики республики, и электроснабжение играет в этом не последнюю роль.

Для модернизации энергетической сферы ЦАР требуется помощь, которую может оказать Россия. Так, во время визита министра по координации основных работ и стратегическим инвестициям Центральноафриканской Республики Паскаля Бида в Москву, важной частью программы стала встреча с министром строительства РФ Иреком Файзуллиным.

Стороны обсудили возведение в ЦАР четырех мини ГЭС в населенных пунктах: Димоли, Тулубу, Паламбо и Лобае, а также другие перспективные инфраструктурные проекты.

африка цар
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