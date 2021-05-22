Пироги с крапивой и крапивные бои: необычный фестиваль пройдет в Тульской области

Тула, 22 мая. Сезон фестивалей стартует в Тульской области с началом лета. Откроется программа колоритным праздником, посвященным крапиве. Такой необычный фестиваль стал традицией в селе с названием Крапивна. Здесь уже много лет устраивают гуляния, где предлагают особо отважным поучаствовать в боях на крапиве или попробовать пирожки с этим жгучим растением. Не станет исключением и предстоящий праздник.

«Уличные выставки расскажут об истории поселения и различных свойствах крапивы. На фестивале можно будет попробовать блюда и напитки с этим чудесным растением по рецептам кухни разных народов», — сообщает пресс-служба правительства Тульской области.

Гости фестиваля смогут послушать выступления джазовых и этнографических коллективов, а также посетить разнообразные экспозиции и мастер-классы. Чествовать крапиву будут 5 июня.