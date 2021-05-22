Почему экс-лидер Албании стал персоной нон-грата в США

19 мая Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что президенту Албании Сали Берише и его семье запрещен въезд в Соединенные Штаты. По словам Блинкена, причина в том, что США официально считают бывшего президента Албании и его семью коррумпированными лицами.

«Акты коррупции со стороны бывшего президента Албании Сали Бериши подрывают демократию в Албании. Я публично объявил Беришу и его ближайших родственников персонами нон грата в США. Мы выступаем вместе с нашими партнерами против коррупции в Албании», — написал Блинкен в Twitter.

Former President of Albania Sali Berisha’s corrupt acts undermined democracy in Albania. I am publicly designating Berisha and his immediate family members as ineligible for entry into the United States. We remain #UnitedAgainstCorruption with our partners in Albania. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) May 19, 2021

Заявление, подписанное Блинкеном, было также опубликовано на официальном сайте Государственного департамента США. В нем говорилось, в период, когда Бериша был премьер-министром Албании, он «участвовал в нецелевом использовании государственных средств, а также влиял на общественные процессы, включая использование власти в своих личных целях, ради собственного блага и обогащения его политических союзников и членов семьи в ущерб доверию албанской общественности к правительственным учреждениям и государственным должностным лицам».

Заместитель помощника госсекретаря США по европейским делам Мэтью Палмер также высказал мнение, что Сали Бериша злоупотребил своим служебным положением с целью собственного обогащения и помог в этом членам своей семьи, политическим союзникам и сторонникам.

Палмер отметил, что Соединенные Штаты очень серьезно относятся к проблеме коррупции в обществе, и что Бериша и его ближайшие родственники больше не смогут получить американскую визу.

После этих заявлений бывший лидер Албании объявил на внеочередной пресс-конференции, что подаст иск против госсекретаря США Энтони Блинкена.

Бериша говорит, что уполномочил своего адвоката во Франции подать иск против Блинкена за публичную клевету.

«Господин Блинкен может ссылаться на свой иммунитет как государственного деятеля, но это ложь. Суды судят сегодня и лиц с иммунитетом», — сказал Бериша, добавив, что никто в мире, с тех пор как он начал свою политическую жизнь, не мог утверждать, что он когда-либо был причастен к какому-то коррупционному скандалу.

По мнению экс-главы Албании, США активно вмешиваются во внутренние дела страны и пытаются повлиять на выборы президента. В частности, они делают все, чтобы победил Сандер Лешай. Он также утверждает, что нынешние обвинения со стороны США в его адрес политически мотивированы.

«Все годы, что республиканцы находились у власти, у меня не было проблем с Соединенными Штатами. Теперь обвинения носят политический характер, потому что им не понравились мои возражения по изменению границ и деятельности Сороса и моя критика судебной реформы», — подчеркнул Бериша.

Федеральное агентство новостей /

Специально для международной редакции Федерального агентства новостей на Балканах ситуацию прокомментировал Душан Янич, председатель Форума межэтнических отношений. По словам эксперта, экс-президент Албании никогда не был «американским» человеком. В дипломатических кругах он известен как политик профранцузской направленности — и не только исходя из образования, но и по многим экономическим, политическим вопросам и проблемам безопасности, которые были решены при его власти. Во время его предыдущего мандата у него был конфликт с американскими дипломатами и с этим, скорее всего связана, нынешняя оценка Вашингтона.

«Политика Бериши в понимании США находится вне интересов Албании. И это была основная причина для его устранения от власти. Кроме того, этот конфликт он сам поддерживал, старался, чтобы он вышел на публику. Я сам присутствовал на встрече, куда американский посол пришел с нотой Вашингтона, где сказано, что вводятся санкции против Бериши, а тот нарочно ждал, пока посол прочитает документ и после этого покинул встречу, устроив театр перед общественностью. Он — часть албанского политического истеблишмента, который не является проамериканским. Поэтому для меня эта ситуация не является неожиданностью», — подчеркнул Янич.

Федеральное агентство новостей /

Поэтому нынешняя ситуация с объявлением экс-лидера страны персоной нон-грата, по мнению эксперта, может быть шагом, который стоит рассматривать только в обзоре непрерывной американской политики в отношении Сали Бериши и продолжением его отношений с США.

«Он был достаточно конфликтным человеком, многим он мешает, но с другой стороны, большое количество людей его любит. В некоторых вещах он был прямым. Для него не проблема провести демонстрации против Сербии, а после этого разговаривать с послом нашей страны. Он умеет разделять политический радикализм и нормальную человеческую коммуникацию. Это принесло ему понимание со стороны политических оппонентов, его не бойкотировали посольство Сербии и МИД, хотя он вел антисербские демонстрации. Это только один пример», — пояснил Янич.

Кроме того, председатель Форума межэтнических отношений заявил, что бывший лидер страны долгое время не выходит из своей квартиры в центре города по соображениям безопасности, даже несмотря на то, что у него есть охрана.

«Его обвиняют в коррупции, и это был главный конфликт в его партии. Также, как говорят американцы, в 1998 году был ликвидирован заместитель председателя Демократической партии, Азем Хайдари. Этому человеку сейчас установлен памятник около самого большого отеля в Тиране, на месте его убийства. Это приписывается Сали Берише, так ли это или нет, вопрос. Хотя он действительно неоднозначный человек, харизматичный, энергичный и в чем-то опасный», — заметил Янич.

При этом эксперт отметил, что период, когда Бериша был у власти, был для страны очень тяжелым: глубокий кризис, распад и почти гражданская война. Тогда был и захват фирм, и мародерство на улицах, жизнь рядовых граждан была в опасности. Многие люди это помнят и не хотят повторения. В этот период Албания стала открытой для нелегальной торговли оружием, которое поставлялось в Косово, а также для снабжения террористов «Аль-Каиды»1 (запрещена в РФ). Сам Усама бен Ладен часто бывал в Албании.

При этом у ранее влиятельного Бериши на данный момент нет поддержки его партии, считает политик. У него много недругов, прежде всего из экономических структур Эди Рамы (премьер-министр Албании с 2013 года, — прим. ред).

«Бериша своей политикой разделил албанские монополии, легальные и нелегальные, на три части. Одну часть контролировал он, другую - специалисты Рамы, а третью - Илир Мета (президент Албании с 2017 года — прим. ред.), у него наименьшая часть бизнеса. При этом надо быть очень осторожным, когда речь идёт о наркобизнесе. Албанские ОПГ тесно связаны с Колумбией, и это началось как раз во время правления Бериши. Я не знаю, есть ли у Бериши прямые связи с наркокланами, но мы видим, что DEA (Drug Enforcement Administration, американское Управление по борьбе с наркотиками, — прим. ред.) снова обвиняет группу албанцев, которые известны как самые крупные наркодилеры региона», — предположил политик.

1 Организация запрещена на территории РФ.