Лукашенко и Алиев обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе

Минск, 22 мая. Президент Белоруссии Александр Лукашенко и лидер Азербайджана Ильхам Алиев обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе, сообщила пресс-служба главы Белоруссии.

В сообщении сказано, что они провели телефонные переговоры, в ходе которых Алиев подробно проинформировал Лукашенко о ситуации на границе с Арменией, а также довел до его сведения позицию Баку по недавнему инциденту.

«Как подчеркнул Александр Лукашенко, в Беларуси надеются, что ситуация будет разрешена в ближайшие дни», говорится в сообщении.

Ранее президент Белоруссии заявил, что правительства ЕАЭС должны согласовать алгоритм действий, который позволит гражданам свободно перемещаться по территории союза.