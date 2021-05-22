Глава НОД Федоров выступил против превращения школ в «храмы»

Религиозность граждан должна формироваться не в школах, а в семьях — «с молодых ногтей». Об этом в интервью ФАН заявил депутат Государственной думы и лидер Национально-освободительного движения Евгений Федоров.

Ранее митрополит Волоколамский Иларион высказался в эфире телеканала «Россия 24» относительно стрельбы 11 мая в казанской школе, в ходе которой, по версии следствия, 19-летний Ильназ Галявиев убил девять и ранил 21 человека. По мнению представителя РПЦ, всего этого можно было избежать, если бы с детьми своевременно пообщались представители традиционных конфессий: священники или «исламские лидеры». Он призвал обеспечить им свободный доступ в образовательные учреждения с тем, чтобы те вели среди учеников разъяснительные беседы.

«Что в этом плохого? Чему плохому мы научим детей?» — задал риторический вопрос митрополит Волоколамский Иларион.

Федоров согласился с тем, что одной из причин трагедии в Казани послужила недостаточная работа над мировосприятием «не только подростков, но и вообще людей».

«А это в свою очередь базируется как на общенациональной идеологии — в этом отношении нам необходима конституционная реформа — так и на внутренней, семейной идеологии», — подчеркнул депутат.

По его словам, семьи, которые верят в Бога, «безусловно, должны укреплять свою веру», вне зависимости от конфессий, к которым они принадлежат.

Global Look Press / vk.com / region_kazan116

«В том же православии, например, есть четкая установка на отказ от самоубийств, — заметил парламентарий. — Ведь понятно, что многие из этих стрелков являются смертниками — кончают с собой после всех совершенных злодеяний. Будь эти люди верующими, они бы на такое не пошли».

Собеседник ФАН подчеркнул, что именно религия на протяжении тысячелетий является точкой опоры для семейных ценностей. Он также рассказал, почему школьные уроки вроде основ православной культуры не отвечают целям воспитания религиозности у детей.

«Представители конфессий просто приходят в образовательные учреждения и предоставляют ученикам некие знания о своих религиозных течениях, — заявил Федоров. — Внутреннюю же веру, к которой человек потом будет обращаться всю свою жизнь, можно воспитать только в семье, с малолетства».

Кроме того, продолжил депутат, использовать школу «в качестве храма» или места для проповедей попросту запрещено законом.