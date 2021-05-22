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новостей
21:30
Весь мир
Доклад Chatham House как отражение страха Запада перед Россией
21:17
Шоу-бизнес
Гоген Солнцев намерен сделать уколы от столбняка после укуса жены
21:13
ЦАР
Бандиты убили водителя грузовика на востоке Центральноафриканской Республики
21:08
ЦАР
Власти ЦАР наращивают бюджет страны посредством эффективных таможенных сборов
21:07
Армия
Оператор научной роты технополиса «ЭРА» стал лучшим специалистом в ВС России
21:06
Общество
Глава НОД Федоров выступил против «превращения школ в храмы»
21:03
Экономика
Экс-министр финансов Суслов предупредил о «часовой бомбе» в фундаменте Украины
21:00
Спорт
«Атлетико» 11-й раз в истории удостоился титула чемпиона Испании
21:00
Балканы
Почему экс-лидер Албании стал персоной нон-грата в США
21:00
Политика
Цеков заверил, что покушающиеся на Северный морской путь страны «получат по зубам»
20:58
Шоу-бизнес
Александр Шоуа объяснил, почему коллеги называют его тираном
20:57
Экономика
Москвичам перечислили районы столицы с максимальным предложением новостроек
20:55
Россия
Пироги с крапивой и крапивные бои: необычный фестиваль пройдет в Тульской области
20:55
Шоу-бизнес
Алеся Кафельникова вышла замуж
20:54
Общество
Депутат Госдумы Лысаков рассказал о ловушках на российских дорогах
20:54
Происшествия
МЧС Абхазии завершило поиски без вести пропавшего в горах туриста из Екатеринбурга
20:53
Происшествия
Японское приложение для знакомств Omiai взломали злоумышленники
20:52
Политика
В Госдуме назвали причину введения Вашингтоном новых санкций против «СП-2»
20:52
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Немецкий политолог возмущен поведением украинского посла в Германии
20:50
ЦАР
Глава ЦАР обсудил реализацию экономических реформ в республике с представителями МВФ
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Глава НОД Федоров выступил против «превращения школ в храмы»

Общество
Глава НОД Федоров выступил против «превращения школ в храмы»
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Религиозность граждан должна формироваться не в школах, а в семьях — «с молодых ногтей». Об этом в интервью ФАН заявил депутат Государственной думы и лидер Национально-освободительного движения Евгений Федоров.

Ранее митрополит Волоколамский Иларион высказался в эфире телеканала «Россия 24» относительно стрельбы 11 мая в казанской школе, в ходе которой, по версии следствия, 19-летний Ильназ Галявиев убил девять и ранил 21 человека. По мнению представителя РПЦ, всего этого можно было избежать, если бы с детьми своевременно пообщались представители традиционных конфессий: священники или «исламские лидеры». Он призвал обеспечить им свободный доступ в образовательные учреждения с тем, чтобы те вели среди учеников разъяснительные беседы.

«Что в этом плохого? Чему плохому мы научим детей?» — задал риторический вопрос митрополит Волоколамский Иларион.

Федоров согласился с тем, что одной из причин трагедии в Казани послужила недостаточная работа над мировосприятием «не только подростков, но и вообще людей».

«А это в свою очередь базируется как на общенациональной идеологии — в этом отношении нам необходима конституционная реформа — так и на внутренней, семейной идеологии», — подчеркнул депутат.

По его словам, семьи, которые верят в Бога, «безусловно, должны укреплять свою веру», вне зависимости от конфессий, к которым они принадлежат.

Глава НОД Федоров выступил против превращения школ в «храмы»
Global Look Press  / vk.com / region_kazan116

«В том же православии, например, есть четкая установка на отказ от самоубийств, — заметил парламентарий. — Ведь понятно, что многие из этих стрелков являются смертниками — кончают с собой после всех совершенных злодеяний. Будь эти люди верующими, они бы на такое не пошли».

Собеседник ФАН подчеркнул, что именно религия на протяжении тысячелетий является точкой опоры для семейных ценностей. Он также рассказал, почему школьные уроки вроде основ православной культуры не отвечают целям воспитания религиозности у детей.

«Представители конфессий просто приходят в образовательные учреждения и предоставляют ученикам некие знания о своих религиозных течениях, — заявил Федоров. — Внутреннюю же веру, к которой человек потом будет обращаться всю свою жизнь, можно воспитать только в семье, с малолетства».

Кроме того, продолжил депутат, использовать школу «в качестве храма» или места для проповедей попросту запрещено законом.

«У нас светское государство, — подчеркнул парламентарий. — А не православное или исламское, как, например, Иран. Однако формирование в сознании маленьких граждан идеологии Отечества — это то, что нам как раз нужно».

рпц федоров митрополит иларион казань стрельба галявиев
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Все новости / Общество / Глава НОД Федоров выступил против «превращения школ в храмы»
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