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20:10
Происшествия
Мужчина порезал колеса и избил петербуржца на дороге
20:10
Политика
Политолог Бортник заявил, что Запад холодно относится к обидам Зеленского
20:09
Общество
Уфолог Валерий Уваров рассказал, для каких целей НЛО используют Луну
20:09
Политика
Нацгвардия Украины задержала белоруса с мешками навоза у посольства в Киеве
20:07
Общество
Кормухин: «ЛГБТ, феминистки и русофобы-либералы на самом деле есть сатанисты»
20:06
Происшествия
Пенсионер из Петербурга перевел мошенникам почти 600 тыс. рублей
20:06
Экономика
Ключевые направления развития до 2050 года определили в компании Honda Motor
20:05
Политика
Журналист из Латинской Америки назвал Украину «банановой республикой»
20:04
Политика
Лукашенко и Алиев обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе
20:02
Экономика
Внешний торговый оборот России вырос в начале года
20:01
Шоу-бизнес
Алла Духова рассказала, за что ей стыдно перед старшим сыном
20:00
Азия
Почему Евросоюз выбрал сотрудничество с Индией вместо Китая
20:00
Политика
Заслуженный юрист РФ объяснил популярность идеи введения смертной казни для педофилов
19:57
Шоу-бизнес
Актриса Светлана Крючкова подставила собравшегося жениться сына
19:56
Экономика
Промтовары подорожали в России с начала 2021 года
19:56
Происшествия
У жителя Петербурга угнали Lexus за 8 млн рублей
19:56
Африка
Южный Судан намерен найти альтернативу нефтяным доходам
19:55
Армия
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Внешний торговый оборот России вырос в начале года

  /   Обновлено: 22 мая 2021 20:03
Экономика
Внешний торговый оборот России вырос в начале года
pixabay.com  /  Capri23auto

Москва, 22 мая. Объем товаров, которыми обменивалась Российская Федерация с другими странами, продемонстрировал рост в начале текущего года.

Росстат зафиксировал увеличение внешнеторгового оборота страны за первые три месяца 2021 года. Согласно данным ведомства, которые приводит ИА REGNUM, объем торговли составил 155,9 миллиарда долларов.

Если сравнивать данные первого квартала с аналогичным периодом прошлого года, то рост показателя составил 7,2%. Экспорт увеличился на 2,8% и достиг уровня 91,8 миллиарда долларов, а импорт вырос на 14,2% и превысил 64,1 миллиарда долларов.

Развитие внешней торговли России укладывается в прогноз экономических экспертов ООН. В международной организации предполагают, что по итогам нынешнего года рост мирового товарооборота составит 16%.

экспорт росстат торговля импорт товарооборот
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