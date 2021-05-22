Внешний торговый оборот России вырос в начале года

Москва, 22 мая. Объем товаров, которыми обменивалась Российская Федерация с другими странами, продемонстрировал рост в начале текущего года.

Росстат зафиксировал увеличение внешнеторгового оборота страны за первые три месяца 2021 года. Согласно данным ведомства, которые приводит ИА REGNUM, объем торговли составил 155,9 миллиарда долларов.

Если сравнивать данные первого квартала с аналогичным периодом прошлого года, то рост показателя составил 7,2%. Экспорт увеличился на 2,8% и достиг уровня 91,8 миллиарда долларов, а импорт вырос на 14,2% и превысил 64,1 миллиарда долларов.

Развитие внешней торговли России укладывается в прогноз экономических экспертов ООН. В международной организации предполагают, что по итогам нынешнего года рост мирового товарооборота составит 16%.