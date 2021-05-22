Алла Духова рассказала, за что ей стыдно перед старшим сыном

Москва, 22 мая. Художественный руководитель международного балета «Тодес», хореограф Алла Духова в студии программы «Секрет на миллион» рассказала, как ее шокировала новость о пополнении в семье.

Старшему сыну хореографа Владимиру Духову 26 лет. Из-за плотного графика основательнице «Тодеса» не удавалось уделять должного внимания ребенку. Часто сын знаменитости оставался с ее сестрой, которую Духова называет его второй мамой.

Наследник артистки рано стал отцом. Новость о беременности любимой он сообщил, когда ему было всего 19-20 лет. У Духова родилась дочь.

Новость о скором появлении внучки на свет сперва вовсе не порадовала Духову, которая в тот момент собиралась в США. Хореограф призналась Кудрявцевой, что ей стыдно перед сыном за свою реакцию.

«Мы должны были ехать на учебу в The New York Film Academy, уже собрались. Они приходят и сообщают: «Мама, мы беременны». Смотрю на свою Соньку, мне ужасно стыдно за реакцию: «Какой ребенок? Тебе надо учиться». Ему было 19-20 лет, только получил среднее образование. Мне стало стыдно ровно через 15 минут, я выдохнула, собралась с силами. И поехали они на учебу вместе», — поделилась воспоминаниями Духова.

В эфире «Секрета на миллион» худрук «Тодеса» рассказала также о небольшой перепалке с певицей Аллой Пугачевой. Примадонна была недовольна, что ее дочь Кристину Орбакайте «задвигают» в балете.