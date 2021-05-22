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новостей
20:12
Политика
Депутат Госдумы опроверг слова главы МИД Австрии о неготовности РФ вести диалог с ЕС
20:11
Армия
The Drive: США и НАТО отработали «наступление» на Россию
20:10
Происшествия
Мужчина порезал колеса и избил петербуржца на дороге
20:10
Политика
Политолог Бортник заявил, что Запад холодно относится к обидам Зеленского
20:09
Общество
Уфолог Валерий Уваров рассказал, для каких целей НЛО используют Луну
20:09
Политика
Нацгвардия Украины задержала белоруса с мешками навоза у посольства в Киеве
20:07
Общество
Кормухин: «ЛГБТ, феминистки и русофобы-либералы на самом деле есть сатанисты»
20:06
Происшествия
Пенсионер из Петербурга перевел мошенникам почти 600 тыс. рублей
20:06
Экономика
Ключевые направления развития до 2050 года определили в компании Honda Motor
20:05
Политика
Журналист из Латинской Америки назвал Украину «банановой республикой»
20:04
Политика
Лукашенко и Алиев обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе
20:02
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20:00
Политика
Заслуженный юрист РФ объяснил популярность идеи введения смертной казни для педофилов
19:57
Шоу-бизнес
Актриса Светлана Крючкова подставила собравшегося жениться сына
19:56
Экономика
Промтовары подорожали в России с начала 2021 года
19:56
Происшествия
У жителя Петербурга угнали Lexus за 8 млн рублей
19:56
Африка
Южный Судан намерен найти альтернативу нефтяным доходам
19:55
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Алла Духова рассказала, за что ей стыдно перед старшим сыном

Шоу-бизнес
Алла Духова рассказала, за что ей стыдно перед старшим сыном
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov

Москва, 22 мая. Художественный руководитель международного балета «Тодес», хореограф Алла Духова в студии программы «Секрет на миллион» рассказала, как ее шокировала новость о пополнении в семье.

Старшему сыну хореографа Владимиру Духову 26 лет. Из-за плотного графика основательнице «Тодеса» не удавалось уделять должного внимания ребенку. Часто сын знаменитости оставался с ее сестрой, которую Духова называет его второй мамой.

Наследник артистки рано стал отцом. Новость о беременности любимой он сообщил, когда ему было всего 19-20 лет. У Духова родилась дочь.

Новость о скором появлении внучки на свет сперва вовсе не порадовала Духову, которая в тот момент собиралась в США. Хореограф призналась Кудрявцевой, что ей стыдно перед сыном за свою реакцию.

«Мы должны были ехать на учебу в The New York Film Academy, уже собрались. Они приходят и сообщают: «Мама, мы беременны». Смотрю на свою Соньку, мне ужасно стыдно за реакцию: «Какой ребенок? Тебе надо учиться». Ему было 19-20 лет, только получил среднее образование. Мне стало стыдно ровно через 15 минут, я выдохнула, собралась с силами. И поехали они на учебу вместе», — поделилась воспоминаниями Духова.

В эфире «Секрета на миллион» худрук «Тодеса» рассказала также о небольшой перепалке с певицей Аллой Пугачевой. Примадонна была недовольна, что ее дочь Кристину Орбакайте «задвигают» в балете.

дети духова тодес
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Все новости / Шоу-бизнес / Алла Духова рассказала, за что ей стыдно перед старшим сыном
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