Актриса Светлана Крючкова подставила собравшегося жениться сына

Москва, 22 мая. Советская и российская актриса театра и кино Светлана Крючкова случайно во всеуслышание заявила о намерении своего младшего сына Александра жениться.

Народная артистка РСФСР со сцены сделала громкое заявление: она готовится к свадьбе третьего сына. Крючков оказался в замешательстве, так как сам он предложение еще не делал.

Тем не менее он не унывает из-за того, что его подставила родная мать, и надеется, что родители его девушки узнают о его планах раньше времени. Крючков признался, что его возлюбленная не имеет отношения к искусству, а работает в IT-компании.

«Для меня это новость, что Светлана Николаевна поделилась событием. Будет необычное предложение, я думаю. Надеюсь, родители невесты не будут смотреть интервью. Они волнуются, переживают. Невеста совершенно не человек искусства. Рациональная девушка, умнее меня, [работает] в IT-компании», — поделился сын актрисы в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.

Крючкова знакома с невесткой целых 26 лет. Она не скрывает, что избранница сына ей очень нравится. Недавно перенесшая операцию актриса также уверяет, что чувствует себя прекрасно и советует никому не бояться возраста.

Далеко не все публичные личности любят делиться с прессой подробностями личной жизни. Например, актеры Милош Бикович и Антон Батырев объяснили, зачем скрывают отношения.