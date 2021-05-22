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20:12
Политика
Депутат Госдумы опроверг слова главы МИД Австрии о неготовности РФ вести диалог с ЕС
20:11
Армия
The Drive: США и НАТО отработали «наступление» на Россию
20:10
Происшествия
Мужчина порезал колеса и избил петербуржца на дороге
20:10
Политика
Политолог Бортник заявил, что Запад холодно относится к обидам Зеленского
20:09
Общество
Уфолог Валерий Уваров рассказал, для каких целей НЛО используют Луну
20:09
Политика
Нацгвардия Украины задержала белоруса с мешками навоза у посольства в Киеве
20:07
Общество
Кормухин: «ЛГБТ, феминистки и русофобы-либералы на самом деле есть сатанисты»
20:06
Происшествия
Пенсионер из Петербурга перевел мошенникам почти 600 тыс. рублей
20:06
Экономика
Ключевые направления развития до 2050 года определили в компании Honda Motor
20:05
Политика
Журналист из Латинской Америки назвал Украину «банановой республикой»
20:04
Политика
Лукашенко и Алиев обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе
20:02
Экономика
Внешний торговый оборот России вырос в начале года
20:01
Шоу-бизнес
Алла Духова рассказала, за что ей стыдно перед старшим сыном
20:00
Азия
Почему Евросоюз выбрал сотрудничество с Индией вместо Китая
20:00
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19:56
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Актриса Светлана Крючкова подставила собравшегося жениться сына

Шоу-бизнес
Актриса Светлана Крючкова подставила собравшегося жениться сына
Федеральное агентство новостей

Москва, 22 мая. Советская и российская актриса театра и кино Светлана Крючкова случайно во всеуслышание заявила о намерении своего младшего сына Александра жениться.

Народная артистка РСФСР со сцены сделала громкое заявление: она готовится к свадьбе третьего сына. Крючков оказался в замешательстве, так как сам он предложение еще не делал.

Тем не менее он не унывает из-за того, что его подставила родная мать, и надеется, что родители его девушки узнают о его планах раньше времени. Крючков признался, что его возлюбленная не имеет отношения к искусству, а работает в IT-компании.

«Для меня это новость, что Светлана Николаевна поделилась событием. Будет необычное предложение, я думаю. Надеюсь, родители невесты не будут смотреть интервью. Они волнуются, переживают. Невеста совершенно не человек искусства. Рациональная девушка, умнее меня, [работает] в IT-компании», — поделился сын актрисы в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.

Крючкова знакома с невесткой целых 26 лет. Она не скрывает, что избранница сына ей очень нравится. Недавно перенесшая операцию актриса также уверяет, что чувствует себя прекрасно и советует никому не бояться возраста.

Далеко не все публичные личности любят делиться с прессой подробностями личной жизни. Например, актеры Милош Бикович и Антон Батырев объяснили, зачем скрывают отношения.

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