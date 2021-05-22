Промтовары подорожали в России с начала 2021 года

Москва, 22 мая. Цены производителей промышленных товаров выросли в апреле на 2,7% по сравнению с мартом, а относительно декабря 2020 года — на 13.8%, следует из данных Росстата.

В частности, зафиксировано повышение стоимости отдельных видов нефтепродуктов, полезных ископаемых, химических продуктов, а также товаров металлургического производства. В то же время наблюдалось снижение цен на свинец, хром, янтарь, ангидрит и природный графит.

Ускорение темпов инфляции будет способствовать росту финансовых показателей экспортеров, банков и компаний потребительского сектора. По мнению экспертов, вырасти в цене могут акции X5 Retail Group, «Магнита» и «Ленты».

Подорожание древесины по всему миру рискует обернуться глобальной проблемой, которая затормозит выход развитых стран из кризиса. Цены на пиломатериалы за год выросли в три раза, сильно увеличив стоимость строительства новых домов. Прежде всего это коснулось США, пишет INFOX.