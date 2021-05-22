МО РФ заявило о будущем сотрудничестве с томскими образовательными учреждениями

Москва, 22 мая. Министерство обороны России договорилось о сотрудничестве с высшим учебным заведением и малыми инновационными предприятиями Томской области.

Согласно достигнутой договоренности, планируется обмен научно-технической информацией, также будут реализовываться различные программы в сфере научно-исследовательской деятельности. К тому же договор предусматривает проведение экспериментальных и опытно-конструкторских работ, передает пресс-служба Минобороны России.

Соглашение было подписано с Ассоциацией некоммерческих организаций «Томский консорциум научно-образовательных и научных организаций» и Национальным исследовательским Томским государственном университетом.

Ранее сообщалось, что министр обороны России Сергей Шойгу заявил о существенном прогрессе в развитии Вооруженных сил РФ.