Глава ЦИК Белоруссии заявила, что избирательное законодательство страны устарело

Минск, 22 мая. Избирательное законодательство Белоруссии устарело, заявила глава Центризбиркома республики Лидия Ермошина.

Как отметила председатель ЦИК, законодательство страны начнет меняться после проведения конституционного референдума,

«Избирательный кодекс принимался в 2000 году, а мы уже живем в 2021-м. Это говорит о том, насколько он был разработан удачно, насколько он является качественным, коль действует уже более 20 лет», — подчеркнула Ермошина.

Избирательное законодательство будет меняться синхронно после изменения Конституции, есть соответствующее поручение президента Александра Лукашенко, напомнила она. Референдум будет проводиться по действующим правилам, а в последующем выборы в республике будут проводиться по усовершенствованным нормам, заключила глава ЦИК.

Ранее Лукашенко заявил, что правительства стран ЕАЭС должны согласовать алгоритм действий, который позволит гражданам свободно перемещаться по территории союза.