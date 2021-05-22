Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
22 мая 20:13
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:11
Армия
The Drive: США и НАТО отработали «наступление» на Россию
20:10
Происшествия
Мужчина порезал колеса и избил петербуржца на дороге
20:10
Политика
Политолог Бортник заявил, что Запад холодно относится к обидам Зеленского
20:09
Общество
Уфолог Валерий Уваров рассказал, для каких целей НЛО используют Луну
20:09
Политика
Нацгвардия Украины задержала белоруса с мешками навоза у посольства в Киеве
20:07
Общество
Кормухин: «ЛГБТ, феминистки и русофобы-либералы на самом деле есть сатанисты»
20:06
Происшествия
Пенсионер из Петербурга перевел мошенникам почти 600 тыс. рублей
20:06
Экономика
Ключевые направления развития до 2050 года определили в компании Honda Motor
20:05
Политика
Журналист из Латинской Америки назвал Украину «банановой республикой»
20:04
Политика
Лукашенко и Алиев обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе
20:02
Экономика
Внешний торговый оборот России вырос в начале года
20:01
Шоу-бизнес
Алла Духова рассказала, за что ей стыдно перед старшим сыном
20:00
Азия
Почему Евросоюз выбрал сотрудничество с Индией вместо Китая
20:00
Политика
Заслуженный юрист РФ объяснил популярность идеи введения смертной казни для педофилов
19:57
Шоу-бизнес
Актриса Светлана Крючкова подставила собравшегося жениться сына
19:56
Экономика
Промтовары подорожали в России с начала 2021 года
19:56
Происшествия
У жителя Петербурга угнали Lexus за 8 млн рублей
19:56
Африка
Южный Судан намерен найти альтернативу нефтяным доходам
19:55
Армия
МО РФ заявило о будущем сотрудничестве с томскими образовательными учреждениями
19:55
Политика
Глава ЦИК Белоруссии заявила, что избирательное законодательство страны устарело
Все новости
22 мая 20:13
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:11
Армия
The Drive: США и НАТО отработали «наступление» на Россию
20:10
Происшествия
Мужчина порезал колеса и избил петербуржца на дороге
20:10
Политика
Политолог Бортник заявил, что Запад холодно относится к обидам Зеленского
20:09
Общество
Уфолог Валерий Уваров рассказал, для каких целей НЛО используют Луну
20:09
Политика
Нацгвардия Украины задержала белоруса с мешками навоза у посольства в Киеве
20:07
Общество
Кормухин: «ЛГБТ, феминистки и русофобы-либералы на самом деле есть сатанисты»
20:06
Происшествия
Пенсионер из Петербурга перевел мошенникам почти 600 тыс. рублей
20:06
Экономика
Ключевые направления развития до 2050 года определили в компании Honda Motor
20:05
Политика
Журналист из Латинской Америки назвал Украину «банановой республикой»
20:04
Политика
Лукашенко и Алиев обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе
20:02
Экономика
Внешний торговый оборот России вырос в начале года
20:01
Шоу-бизнес
Алла Духова рассказала, за что ей стыдно перед старшим сыном
20:00
Азия
Почему Евросоюз выбрал сотрудничество с Индией вместо Китая
20:00
Политика
Заслуженный юрист РФ объяснил популярность идеи введения смертной казни для педофилов
19:57
Шоу-бизнес
Актриса Светлана Крючкова подставила собравшегося жениться сына
19:56
Экономика
Промтовары подорожали в России с начала 2021 года
19:56
Происшествия
У жителя Петербурга угнали Lexus за 8 млн рублей
19:56
Африка
Южный Судан намерен найти альтернативу нефтяным доходам
19:55
Армия
МО РФ заявило о будущем сотрудничестве с томскими образовательными учреждениями
19:55
Политика
Глава ЦИК Белоруссии заявила, что избирательное законодательство страны устарело
Все новости

Глава ЦИК Белоруссии заявила, что избирательное законодательство страны устарело

Политика
Глава ЦИК Белоруссии заявила, что избирательное законодательство страны устарело
ФБА «Экономика сегодня» .  /  Сергей Гагарин

Минск, 22 мая. Избирательное законодательство Белоруссии устарело, заявила глава Центризбиркома республики Лидия Ермошина.

Как отметила председатель ЦИК, законодательство страны начнет меняться после проведения конституционного референдума,

«Избирательный кодекс принимался в 2000 году, а мы уже живем в 2021-м. Это говорит о том, насколько он был разработан удачно, насколько он является качественным, коль действует уже более 20 лет», — подчеркнула Ермошина.

Избирательное законодательство будет меняться синхронно после изменения Конституции, есть соответствующее поручение президента Александра Лукашенко, напомнила она. Референдум будет проводиться по действующим правилам, а в последующем выборы в республике будут проводиться по усовершенствованным нормам, заключила глава ЦИК.

Ранее Лукашенко заявил, что правительства стран ЕАЭС должны согласовать алгоритм действий, который позволит гражданам свободно перемещаться по территории союза.

белоруссия референдум конституция
Комментировать
Самое популярное
Норкин одной фразой перечеркнул восторг Запада от Манижи на Евровидении
Шоу-бизнес 47897 21 мая 2021
Норкин одной фразой перечеркнул восторг Запада от Манижи на Евровидении
Эстонцы составили топ-5 вещей из гардероба россиян, которые веселят иностранцев
Общество 42300 21 мая 2021
Эстонцы составили топ-5 вещей из гардероба россиян, которые веселят иностранцев
Астрологи назвали лучших водителей по знаку зодиака
Общество 35665 20 мая 2021
Астрологи назвали лучших водителей по знаку зодиака
Ведущий Норкин рассказал анекдот про заканчивающееся терпение
Общество 28067 19 мая 2021
Ведущий Норкин рассказал анекдот про заканчивающееся терпение
Манижа опустилась в рейтинге букмекеров после второго полуфинала Евровидения
Шоу-бизнес 24796 21 мая 2021
Манижа опустилась в рейтинге букмекеров после второго полуфинала Евровидения
Все новости / Политика / Глава ЦИК Белоруссии заявила, что избирательное законодательство страны устарело
Рейтинг@Mail.ru