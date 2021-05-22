Артиллеристы Михайловской академии провели учебные стрельбы под Петербургом

Санкт-Петербург, 22 мая. Курсанты Михайловской военной артиллерийской академии приняли участие в масштабных артиллерийских стрельбах под Петербургом.

Тренировка прошла на полигоне Лужский. За ходом маневров наблюдали 70 представителей военно-дипломатического корпуса из 54-х государств. Сыновья некоторых военных атташе проходят обучение в российских вузах. В Михайловской академии проходят подготовку специалисты из 42-х стран мира.

Видео с учебными стрельбами было сделано журналистами телеканала «Звезда». Минобороны России на регулярной основе приглашает иностранных военных атташе присутствовать на подобных мероприятиях. Основной целью является возрождение дружеских отношений, подчеркнул начальник Михайловской военной артиллерийской академии Сергей Баканеев.

Зенитчики Ленинградской армии ВВС и ПВО ранее отработали противовоздушную оборону в Воронежской области.