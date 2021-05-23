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23 мая 02:14
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новостей
02:12
Происшествия
Жителей крупного города в ДР Конго эвакуируют из-за извержения вулкана Ньирагонго
02:11
Общество
Манижа заняла на Евровидении-2021 девятое место
02:00
Общество
Стена Плача, древняя синагога и кафе «Йоськин кот»: где найти Малый Иерусалим в Крыму
01:53
Шоу-бизнес
Итальянская группа выиграла на Евровидении в 2021 году
01:49
Шоу-бизнес
Протеже Киркорова Гордиенко получила от России на Евровидении 12 баллов
01:48
Шоу-бизнес
Британский певец не получил ни одного балла в финале Евровидения
01:40
ФАН-ТВ
«Петербургский уикенд» стал площадкой для улучшения региональной журналистики
01:35
Политика
Болгарский торговец оружием раскрыл содержимое склада во Врбетице
01:29
Экономика
Юрист назвала признаки банка, который скоро закроется
01:14
Общество
Петербургские родители посадили липы и каштаны в память об умерших детях
01:10
Общество
Разумные будут инвестировать: британцы оценили слова Маска о заводе Tesla в РФ
01:09
Общество
Российский ученый оценил вероятность пандемии птичьего гриппа
01:08
Общество
Эксперт предупредил о нехватке кадров для развития системы ИИ в России
01:00
Общество
Укротитель времени: главные фильмы немецкого режиссера Тома Тыквера
00:53
Политика
Политолог Золотарев: на Украине «зраду» ищут везде
00:50
Политика
Newsweek: развитые страны не одобряют внешнюю политику США
00:49
Происшествия
Движение на МКАД в месте столкновения трех автомобилей восстановлено
00:12
Происшествия
Жители Конго покидают дома после начала извержения вулкана Ньирагонго
00:12
Шоу-бизнес
Зрители начали выбирать победителя Евровидения
00:00
Шоу-бизнес
Он не актер, а соавтор: режиссер Борис Хлебников об актере Евгении Сытом
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«Петербургский уикенд» стал площадкой для улучшения региональной журналистики

ФАН-ТВ
«Петербургский уикенд» стал площадкой для улучшения региональной журналистики

Ведущие журналисты и руководители СМИ встретились на первом заседании пресс-клуба «Петербургский уикенд». Эксперты обсудили актуальную российскую и зарубежную повестку.

Нужно ли отменять ЕГЭ, как популяризовать вакцинирование и что сейчас происходит на Украине? На эти непростые вопросе пытались ответить представители региональных медиа и известные журналисты в рамках пресс-клуба «Петербургский уикенд».

Первое заседание объединения состоялось на территории пресс-центра Медиагруппы «Патриот». В формате живой беседы профессионалы своего дела обсудили актуальные инфоповоды: от конкурса «Евровидение» до противостояния Израиля и Палестины. Одними из экспертов выступил популярный телеведущий Артем Шейнин.

«Мне кажется, это принесет в повестку много интересного. Есть банальная фраза «живем под собой, не чувствуя страны». Принято считать, что региональные СМИ должны писать про открытие супермаркета. Но люди, которые читают их, тоже увлекаются федеральной повесткой, им что-то интересно про это слушать и знать», — рассказывает журналист.

Членами пресс-клуба стали руководители ведущих изданий Северной столицы: «Невские новости», «Петербургский дневник» и других медиа. По мнению политического деятеля Владимира Петрова, их участие в дискурсе поможет развитию местной прессы.

«В петербургской журналистике, к сожалению, была излишняя самозамкнутость, самоопыление. Потому что освещение всех проблем все равно замыкалось на региональном уровне: Санкт-Петербург и Ленинградская область. Поэтому прекрасное мероприятие, прекрасное начало. Дай бог, чтобы это все принесло новый импульс петербургской журналистике», — понадеялся председатель комиссии по взаимодействию со СМИ, блогосферой и интернетом.

Положительную оценку созданию «Петербургского уикенда» дал и генеральный директор телеканала «Санкт-Петербург» Александр Малькевич. По его мнению, пресс-клуб несет в себе задатки успешного проекта.

«Медиагруппа «Патриот» замечательна. Она по целому ряду направлений берет на себя государственные функции. Это здорово, есть конкурс «Хорошие новости России». Теперь вот такие вещи (организация пресс-клуба. — прим. ФАН)», — заявил он.

Несмотря на серьезность обсуждаемых тем, атмосфера на первом заседании пресс-клуба воцарилась дружественная. Эксперты обсудили успеваемость своих детей в школе, поделились опытом работы в горячих точках и признались, какие уголки нашей страны хотят посетить этим летом.

«Во-первых, здорово, что клуб проходит именно так. Нет какого-то заранее спрогнозированного сценария, записанных вопросов. Потому что это живо, и этому зрители должны верить», — считает главный редактор портала «Город+» Алиса Чекушкина.

После заседания «Петербургского уикенда» телеведущий Артем Шейнин посетил Кронштадт. 22 мая город отметил 317-годовщину своего основания. На его территории прошли торжественные награждения и красочные фестивали.

«Петербургский уикенд» стал площадкой для улучшения региональной журналистики
Федеральное агентство новостей  / 

Журналист признался, что последний раз посещал Кронштадт более 15 лет назад, и тогда он произвел на него гнетущее впечатление. Однако сейчас, по словам Шейнина, город-порт обладает совершенно иной энергетикой.

шейнин малькевич медиацентр патриот петербургский уикенд пресс-клуб
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