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22 мая 20:13
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:11
Армия
The Drive: США и НАТО отработали «наступление» на Россию
20:10
Происшествия
Мужчина порезал колеса и избил петербуржца на дороге
20:10
Политика
Политолог Бортник заявил, что Запад холодно относится к обидам Зеленского
20:09
Общество
Уфолог Валерий Уваров рассказал, для каких целей НЛО используют Луну
20:09
Политика
Нацгвардия Украины задержала белоруса с мешками навоза у посольства в Киеве
20:07
Общество
Кормухин: «ЛГБТ, феминистки и русофобы-либералы на самом деле есть сатанисты»
20:06
Происшествия
Пенсионер из Петербурга перевел мошенникам почти 600 тыс. рублей
20:06
Экономика
Ключевые направления развития до 2050 года определили в компании Honda Motor
20:05
Политика
Журналист из Латинской Америки назвал Украину «банановой республикой»
20:04
Политика
Лукашенко и Алиев обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе
20:02
Экономика
Внешний торговый оборот России вырос в начале года
20:01
Шоу-бизнес
Алла Духова рассказала, за что ей стыдно перед старшим сыном
20:00
Азия
Почему Евросоюз выбрал сотрудничество с Индией вместо Китая
20:00
Политика
Заслуженный юрист РФ объяснил популярность идеи введения смертной казни для педофилов
19:57
Шоу-бизнес
Актриса Светлана Крючкова подставила собравшегося жениться сына
19:56
Экономика
Промтовары подорожали в России с начала 2021 года
19:56
Происшествия
У жителя Петербурга угнали Lexus за 8 млн рублей
19:56
Африка
Южный Судан намерен найти альтернативу нефтяным доходам
19:55
Армия
МО РФ заявило о будущем сотрудничестве с томскими образовательными учреждениями
19:55
Политика
Глава ЦИК Белоруссии заявила, что избирательное законодательство страны устарело
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Вдова Василия Ланового призналась, что ее отвлекает от мыслей о смерти актера

Общество
Вдова Василия Ланового призналась, что ее отвлекает от мыслей о смерти актера
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 22 мая. Вдова актера Василия Ланового Ирина Купченко рассказала журналистам программы «Ты не поверишь!» о том, как справляется со скорбью после его смерти.

Корреспонденты телеканала НТВ встретились с актрисой, узнав, что недавно она посетила международный фестиваль военного кино в Туле. Вдова призналась, что участвовала в торжественном открытии звезды Ланового на местной аллее славы. Актриса рассказала, что чувствовала тоску и грусть из-за того, что стояла на этом месте без своего известного мужа.

Она также призналась, что помогает ей отвлечься от мыслей о кончине самого родного человека.

«Работа помогает, помогают друзья, помогает память о том, что он прожил красивую, безукоризненную жизнь. Это останется после него в его работах, в памяти друзей», — заявила актриса.

Практически сразу после смерти Ланового Купченко пришлось пережить еще одну потерю — умер любимый питомец звезды. Собаке было 17 лет и, за это время она стала настоящим членом семьи. После этого актриса не решается завести домашнего питомца. Она вспомнила, как вместе с супругом при его жизни спасала дворняжек.

Лановой скончался в конце января этого года. До сих пор поклонники приходят на его могилу с цветами, чтобы почтить память великого актера, кумира миллионов.

актриса лановой купченко
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Все новости / Общество / Вдова Василия Ланового призналась, что ее отвлекает от мыслей о смерти актера
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