Вдова Василия Ланового призналась, что ее отвлекает от мыслей о смерти актера

Москва, 22 мая. Вдова актера Василия Ланового Ирина Купченко рассказала журналистам программы «Ты не поверишь!» о том, как справляется со скорбью после его смерти.

Корреспонденты телеканала НТВ встретились с актрисой, узнав, что недавно она посетила международный фестиваль военного кино в Туле. Вдова призналась, что участвовала в торжественном открытии звезды Ланового на местной аллее славы. Актриса рассказала, что чувствовала тоску и грусть из-за того, что стояла на этом месте без своего известного мужа.

Она также призналась, что помогает ей отвлечься от мыслей о кончине самого родного человека.

«Работа помогает, помогают друзья, помогает память о том, что он прожил красивую, безукоризненную жизнь. Это останется после него в его работах, в памяти друзей», — заявила актриса.

Практически сразу после смерти Ланового Купченко пришлось пережить еще одну потерю — умер любимый питомец звезды. Собаке было 17 лет и, за это время она стала настоящим членом семьи. После этого актриса не решается завести домашнего питомца. Она вспомнила, как вместе с супругом при его жизни спасала дворняжек.

Лановой скончался в конце января этого года. До сих пор поклонники приходят на его могилу с цветами, чтобы почтить память великого актера, кумира миллионов.