Огонь уничтожил семь построек на острове Поджабный в Самаре

Самара, 22 мая. Огнеборцы потушили крупный пожар, произошедший на острове Поджабный около пристани Нижний пляж. В результате происшествия есть пострадавший.

Сообщение о пожаре поступило на пульт спасателей в 15:53 по московскому времени. К этому моменту в огне оказались семь самостроев. Прибывшие на место спасатели зафиксировали, что площадь возгорания составляет 500 квадратных метров. Пожару присвоили первый ранг.

С огнем боролись 48 сотрудников ведомства и восемь единиц техники, а также пожарный корабль «Смелый», уточнили в региональном МЧС. Ожоги получил 46-летний местный житель, его доставили в медучреждение.

Смертельный пожар произошел в кемеровском общежитии. Один человек погиб, еще одного госпитализировали, сообщал ФАН.