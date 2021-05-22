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22 мая 20:13
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20:12
Политика
Депутат Госдумы опроверг слова главы МИД Австрии о неготовности РФ вести диалог с ЕС
20:11
Армия
The Drive: США и НАТО отработали «наступление» на Россию
20:10
Происшествия
Мужчина порезал колеса и избил петербуржца на дороге
20:10
Политика
Политолог Бортник заявил, что Запад холодно относится к обидам Зеленского
20:09
Общество
Уфолог Валерий Уваров рассказал, для каких целей НЛО используют Луну
20:09
Политика
Нацгвардия Украины задержала белоруса с мешками навоза у посольства в Киеве
20:07
Общество
Кормухин: «ЛГБТ, феминистки и русофобы-либералы на самом деле есть сатанисты»
20:06
Происшествия
Пенсионер из Петербурга перевел мошенникам почти 600 тыс. рублей
20:06
Экономика
Ключевые направления развития до 2050 года определили в компании Honda Motor
20:05
Политика
Журналист из Латинской Америки назвал Украину «банановой республикой»
20:04
Политика
Лукашенко и Алиев обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе
20:02
Экономика
Внешний торговый оборот России вырос в начале года
20:01
Шоу-бизнес
Алла Духова рассказала, за что ей стыдно перед старшим сыном
20:00
Азия
Почему Евросоюз выбрал сотрудничество с Индией вместо Китая
20:00
Политика
Заслуженный юрист РФ объяснил популярность идеи введения смертной казни для педофилов
19:57
Шоу-бизнес
Актриса Светлана Крючкова подставила собравшегося жениться сына
19:56
Экономика
Промтовары подорожали в России с начала 2021 года
19:56
Происшествия
У жителя Петербурга угнали Lexus за 8 млн рублей
19:56
Африка
Южный Судан намерен найти альтернативу нефтяным доходам
19:55
Армия
МО РФ заявило о будущем сотрудничестве с томскими образовательными учреждениями
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В Роскосмосе назвали продолжительность первой миссии ядерного буксира «Зевс»

Технологии
В Роскосмосе назвали продолжительность первой миссии ядерного буксира «Зевс»
roscosmos.ru  /  Пресс-служба Роскосмоса

Москва, 22 мая. Первая миссия ядерного буксира «Зевс» составит 50 месяцев, говорится в презентации исполнительного директора Роскосмоса по перспективным программам и науке Александра Блошенко.

Такой срок является суммарной продолжительностью миссии транспортно-энергетического модуля «Зевс», говорится в презентации, представленной на марафоне «Новое знание».

При этом первый запуск запланирован уже на 2030 год. На данный момент просчитывается баллистика этого полета и полезные нагрузки. Миссия будет начата на Земле, затем будет осуществлен подлет к Луне, Венере и Юпитеру.

Ранее сообщалось, что Роскосмос представит новую версию лунной программы уже в июне 2021 года.

космос луна роскосмос ядерный буксир
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Все новости / Технологии / В Роскосмосе назвали продолжительность первой миссии ядерного буксира «Зевс»
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