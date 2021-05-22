В Роскосмосе назвали продолжительность первой миссии ядерного буксира «Зевс»

Москва, 22 мая. Первая миссия ядерного буксира «Зевс» составит 50 месяцев, говорится в презентации исполнительного директора Роскосмоса по перспективным программам и науке Александра Блошенко.

Такой срок является суммарной продолжительностью миссии транспортно-энергетического модуля «Зевс», говорится в презентации, представленной на марафоне «Новое знание».

При этом первый запуск запланирован уже на 2030 год. На данный момент просчитывается баллистика этого полета и полезные нагрузки. Миссия будет начата на Земле, затем будет осуществлен подлет к Луне, Венере и Юпитеру.

Ранее сообщалось, что Роскосмос представит новую версию лунной программы уже в июне 2021 года.