Алла Духова призналась, что была плохой женой бывшему мужу

Москва, 22 мая. Руководитель танцевальной школы «Тодес» Алла Духова подтвердила слова экс-супруга о мирном разводе в эфире шоу «Секрет на миллион», после чего заявила, что была плохой женой.

В студию Леры Кудрявцевой помочь ответить на провокационный вопрос пришел бывший супруг Аллы Духовой Антон Кись. Он рассказал, почему звездная пара приняла решение развестись, несмотря на общего сына.

«Обоюдно было. Мы большую часть времени были порознь. Чем дальше, тем больше. Работа набирала обороты, Алла была загружена сумасшедше, у нас гастроли на новый уровень вышли. Стали редко видеться», — объяснил технический директор школы «Тодес».

При этом бывшим возлюбленным удалось сохранить очень теплые отношения. Духова подтвердила слова Кися о разводе, заметив, что сильно дружит с ним и тепло общается, причем не только из-за того, что у них подрастает общий ребенок. Она откровенно призналась, что была плохой женой. Она винит себя за то, что после работы не находила время на супруга. Вместе Духова с Кисем прожили около 6-7 лет.

В рамках шоу руководительница танцевального коллектива рассказала о звездных детях, которых селебрити страны отдают к ней на обучение. Она вспомнила о неприятном разговоре с певицей Аллой Пугачевой, которая в свое время приходила выяснять, почему ее наследница Орбакайте не танцует в первых рядах.