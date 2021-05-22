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Армия
The Drive: США и НАТО отработали «наступление» на Россию
20:10
Происшествия
Мужчина порезал колеса и избил петербуржца на дороге
20:10
Политика
Политолог Бортник заявил, что Запад холодно относится к обидам Зеленского
20:09
Общество
Уфолог Валерий Уваров рассказал, для каких целей НЛО используют Луну
20:09
Политика
Нацгвардия Украины задержала белоруса с мешками навоза у посольства в Киеве
20:07
Общество
Кормухин: «ЛГБТ, феминистки и русофобы-либералы на самом деле есть сатанисты»
20:06
Происшествия
Пенсионер из Петербурга перевел мошенникам почти 600 тыс. рублей
20:06
Экономика
Ключевые направления развития до 2050 года определили в компании Honda Motor
20:05
Политика
Журналист из Латинской Америки назвал Украину «банановой республикой»
20:04
Политика
Лукашенко и Алиев обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе
20:02
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Внешний торговый оборот России вырос в начале года
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20:00
Политика
Заслуженный юрист РФ объяснил популярность идеи введения смертной казни для педофилов
19:57
Шоу-бизнес
Актриса Светлана Крючкова подставила собравшегося жениться сына
19:56
Экономика
Промтовары подорожали в России с начала 2021 года
19:56
Происшествия
У жителя Петербурга угнали Lexus за 8 млн рублей
19:56
Африка
Южный Судан намерен найти альтернативу нефтяным доходам
19:55
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Алла Духова призналась, что была плохой женой бывшему мужу

Шоу-бизнес
Алла Духова призналась, что была плохой женой бывшему мужу
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov

Москва, 22 мая. Руководитель танцевальной школы «Тодес» Алла Духова подтвердила слова экс-супруга о мирном разводе в эфире шоу «Секрет на миллион», после чего заявила, что была плохой женой.

В студию Леры Кудрявцевой помочь ответить на провокационный вопрос пришел бывший супруг Аллы Духовой Антон Кись. Он рассказал, почему звездная пара приняла решение развестись, несмотря на общего сына.

«Обоюдно было. Мы большую часть времени были порознь. Чем дальше, тем больше. Работа набирала обороты, Алла была загружена сумасшедше, у нас гастроли на новый уровень вышли. Стали редко видеться», — объяснил технический директор школы «Тодес».

При этом бывшим возлюбленным удалось сохранить очень теплые отношения. Духова подтвердила слова Кися о разводе, заметив, что сильно дружит с ним и тепло общается, причем не только из-за того, что у них подрастает общий ребенок. Она откровенно призналась, что была плохой женой. Она винит себя за то, что после работы не находила время на супруга. Вместе Духова с Кисем прожили около 6-7 лет.

В рамках шоу руководительница танцевального коллектива рассказала о звездных детях, которых селебрити страны отдают к ней на обучение. Она вспомнила о неприятном разговоре с певицей Аллой Пугачевой, которая в свое время приходила выяснять, почему ее наследница Орбакайте не танцует в первых рядах.

развод духова тодес
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Все новости / Шоу-бизнес / Алла Духова призналась, что была плохой женой бывшему мужу
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