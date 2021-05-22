Меры поддержки молодых российских предпринимателей обсудили в правительстве

Москва, 22 мая. Совещание о подготовке дополнительных мер поддержки малого и среднего бизнеса провел первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

В секретариате Белоусова сообщили об итогах заседания. Отмечается, что комплекс мер для предпринимателей может быть направлен на поддержку начинающих представителей отрасли и молодежного бизнеса, а также на поддержку роста предприятий малого и среднего бизнеса, формирование для них новых рыночных возможностей. Кроме того, меры могут быть нацелены на поддержку зрелых компаний, сокращение административной нагрузки при осуществлении контрольно-надзорной деятельности и создание цифровой экосистемы поддержки субъектов МСП.

Участниками встречи стали представители Минэкономразвития, Минфина, ФНС, руководитель рабочей группы Госсовета по направлению "Малое и среднее предпринимательство", губернатор Калининградской области Антон Алиханов и исполнительный директор "Опоры России" Андрей Шубин.

Более 60% предприятий сообщили о восстановлении и росте спроса на свою продукцию. Каким образом бизнес сумел вернуться к доковидному уровню, рассказал ФАН доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС Дмитрий Десятниченко.