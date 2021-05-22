Меры поддержки молодых российских предпринимателей обсудили в правительстве

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
22 мая 20:12
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:12
Политика
Депутат Госдумы опроверг слова главы МИД Австрии о неготовности РФ вести диалог с ЕС
20:11
Армия
The Drive: США и НАТО отработали «наступление» на Россию
20:10
Происшествия
Мужчина порезал колеса и избил петербуржца на дороге
20:10
Политика
Политолог Бортник заявил, что Запад холодно относится к обидам Зеленского
20:09
Общество
Уфолог Валерий Уваров рассказал, для каких целей НЛО используют Луну
20:09
Политика
Нацгвардия Украины задержала белоруса с мешками навоза у посольства в Киеве
20:07
Общество
Кормухин: «ЛГБТ, феминистки и русофобы-либералы на самом деле есть сатанисты»
20:06
Происшествия
Пенсионер из Петербурга перевел мошенникам почти 600 тыс. рублей
20:06
Экономика
Ключевые направления развития до 2050 года определили в компании Honda Motor
20:05
Политика
Журналист из Латинской Америки назвал Украину «банановой республикой»
20:04
Политика
Лукашенко и Алиев обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе
20:02
Экономика
Внешний торговый оборот России вырос в начале года
20:01
Шоу-бизнес
Алла Духова рассказала, за что ей стыдно перед старшим сыном
20:00
Азия
Почему Евросоюз выбрал сотрудничество с Индией вместо Китая
20:00
Политика
Заслуженный юрист РФ объяснил популярность идеи введения смертной казни для педофилов
19:57
Шоу-бизнес
Актриса Светлана Крючкова подставила собравшегося жениться сына
19:56
Экономика
Промтовары подорожали в России с начала 2021 года
19:56
Происшествия
У жителя Петербурга угнали Lexus за 8 млн рублей
19:56
Африка
Южный Судан намерен найти альтернативу нефтяным доходам
19:55
Армия
МО РФ заявило о будущем сотрудничестве с томскими образовательными учреждениями
Все новости
22 мая 20:12
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:12
Политика
Депутат Госдумы опроверг слова главы МИД Австрии о неготовности РФ вести диалог с ЕС
20:11
Армия
The Drive: США и НАТО отработали «наступление» на Россию
20:10
Происшествия
Мужчина порезал колеса и избил петербуржца на дороге
20:10
Политика
Политолог Бортник заявил, что Запад холодно относится к обидам Зеленского
20:09
Общество
Уфолог Валерий Уваров рассказал, для каких целей НЛО используют Луну
20:09
Политика
Нацгвардия Украины задержала белоруса с мешками навоза у посольства в Киеве
20:07
Общество
Кормухин: «ЛГБТ, феминистки и русофобы-либералы на самом деле есть сатанисты»
20:06
Происшествия
Пенсионер из Петербурга перевел мошенникам почти 600 тыс. рублей
20:06
Экономика
Ключевые направления развития до 2050 года определили в компании Honda Motor
20:05
Политика
Журналист из Латинской Америки назвал Украину «банановой республикой»
20:04
Политика
Лукашенко и Алиев обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе
20:02
Экономика
Внешний торговый оборот России вырос в начале года
20:01
Шоу-бизнес
Алла Духова рассказала, за что ей стыдно перед старшим сыном
20:00
Азия
Почему Евросоюз выбрал сотрудничество с Индией вместо Китая
20:00
Политика
Заслуженный юрист РФ объяснил популярность идеи введения смертной казни для педофилов
19:57
Шоу-бизнес
Актриса Светлана Крючкова подставила собравшегося жениться сына
19:56
Экономика
Промтовары подорожали в России с начала 2021 года
19:56
Происшествия
У жителя Петербурга угнали Lexus за 8 млн рублей
19:56
Африка
Южный Судан намерен найти альтернативу нефтяным доходам
19:55
Армия
МО РФ заявило о будущем сотрудничестве с томскими образовательными учреждениями
Все новости

Меры поддержки молодых российских предпринимателей обсудили в правительстве

Экономика
Меры поддержки молодых российских предпринимателей обсудили в правительстве
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 22 мая. Совещание о подготовке дополнительных мер поддержки малого и среднего бизнеса провел первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

В секретариате Белоусова сообщили об итогах заседания. Отмечается, что комплекс мер для предпринимателей может быть направлен на поддержку начинающих представителей отрасли и молодежного бизнеса, а также на поддержку роста предприятий малого и среднего бизнеса, формирование для них новых рыночных возможностей. Кроме того, меры могут быть нацелены на поддержку зрелых компаний, сокращение административной нагрузки при осуществлении контрольно-надзорной деятельности и создание цифровой экосистемы поддержки субъектов МСП.

Участниками встречи стали представители Минэкономразвития, Минфина, ФНС, руководитель рабочей группы Госсовета по направлению "Малое и среднее предпринимательство", губернатор Калининградской области Антон Алиханов и исполнительный директор "Опоры России" Андрей Шубин.

Более 60% предприятий сообщили о восстановлении и росте спроса на свою продукцию. Каким образом бизнес сумел вернуться к доковидному уровню, рассказал ФАН доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС Дмитрий Десятниченко.

бизнес белоусов господдержка предприниматели мсп поддержка бизнеса
Комментировать
Самое популярное
Норкин одной фразой перечеркнул восторг Запада от Манижи на Евровидении
Шоу-бизнес 47897 21 мая 2021
Норкин одной фразой перечеркнул восторг Запада от Манижи на Евровидении
Эстонцы составили топ-5 вещей из гардероба россиян, которые веселят иностранцев
Общество 42300 21 мая 2021
Эстонцы составили топ-5 вещей из гардероба россиян, которые веселят иностранцев
Астрологи назвали лучших водителей по знаку зодиака
Общество 35665 20 мая 2021
Астрологи назвали лучших водителей по знаку зодиака
Ведущий Норкин рассказал анекдот про заканчивающееся терпение
Общество 28067 19 мая 2021
Ведущий Норкин рассказал анекдот про заканчивающееся терпение
Манижа опустилась в рейтинге букмекеров после второго полуфинала Евровидения
Шоу-бизнес 24796 21 мая 2021
Манижа опустилась в рейтинге букмекеров после второго полуфинала Евровидения
Все новости / Экономика / Меры поддержки молодых российских предпринимателей обсудили в правительстве
Рейтинг@Mail.ru