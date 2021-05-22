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20:12
Политика
Депутат Госдумы опроверг слова главы МИД Австрии о неготовности РФ вести диалог с ЕС
20:11
Армия
The Drive: США и НАТО отработали «наступление» на Россию
20:10
Происшествия
Мужчина порезал колеса и избил петербуржца на дороге
20:10
Политика
Политолог Бортник заявил, что Запад холодно относится к обидам Зеленского
20:09
Общество
Уфолог Валерий Уваров рассказал, для каких целей НЛО используют Луну
20:09
Политика
Нацгвардия Украины задержала белоруса с мешками навоза у посольства в Киеве
20:07
Общество
Кормухин: «ЛГБТ, феминистки и русофобы-либералы на самом деле есть сатанисты»
20:06
Происшествия
Пенсионер из Петербурга перевел мошенникам почти 600 тыс. рублей
20:06
Экономика
Ключевые направления развития до 2050 года определили в компании Honda Motor
20:05
Политика
Журналист из Латинской Америки назвал Украину «банановой республикой»
20:04
Политика
Лукашенко и Алиев обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе
20:02
Экономика
Внешний торговый оборот России вырос в начале года
20:01
Шоу-бизнес
Алла Духова рассказала, за что ей стыдно перед старшим сыном
20:00
Азия
Почему Евросоюз выбрал сотрудничество с Индией вместо Китая
20:00
Политика
Заслуженный юрист РФ объяснил популярность идеи введения смертной казни для педофилов
19:57
Шоу-бизнес
Актриса Светлана Крючкова подставила собравшегося жениться сына
19:56
Экономика
Промтовары подорожали в России с начала 2021 года
19:56
Происшествия
У жителя Петербурга угнали Lexus за 8 млн рублей
19:56
Африка
Южный Судан намерен найти альтернативу нефтяным доходам
19:55
Армия
МО РФ заявило о будущем сотрудничестве с томскими образовательными учреждениями
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Анфиса Чехова объяснила решение переехать в США

Шоу-бизнес
Анфиса Чехова объяснила решение переехать в США
instagram.com  /  @achekhova

Москва, 22 мая. Известная российская телеведущая Анфиса Чехова объяснила, почему решила перебраться жить в США — страну, любовь к которой зародилась в ее сердце во время отдыха в Майами.

Теледива, чей образ прочно ассоциируется у многих россиян с эротическим шоу телеканала ТНТ «Секс с Анфисой Чеховой», целый месяц отдыхала в солнечном Майами, штат Флорида. Время, проведенное телеведущей в этом городе, наложило отпечаток и на ее мировоззрение.

Как выяснилось, Чехову очень подкупил менталитет вечно улыбающихся американцев. Помимо этого, только в Майами она смогла позволить себе прогуляться в коротком платье, которое раньше не надела бы ни под каким предлогом.

Еще одним доводом в пользу переезда для Чеховой стало то обстоятельство, что она утратила интерес к работе и попросту устала от популярности. Чехова в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ объяснила, что на российском телевидении стало слишком много цинизма и фриковства.

Единственным, что могло бы удержать звезду от переезда, являлся ее сын Соломон, однако, по словам бывшего мужа телеведущей Гурама Баблишвили, он не стал противиться, чтобы она забрала их общего ребенка с собой.

Поведение сына ранее стало причиной возмущения Анфисы Чеховой. Как выяснилось, Соломон начал капризничать во время их совместного отдыха на Мальдивских островах.

сша переезд чехова
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Все новости / Шоу-бизнес / Анфиса Чехова объяснила решение переехать в США
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