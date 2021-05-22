Анфиса Чехова объяснила решение переехать в США

Москва, 22 мая. Известная российская телеведущая Анфиса Чехова объяснила, почему решила перебраться жить в США — страну, любовь к которой зародилась в ее сердце во время отдыха в Майами.

Теледива, чей образ прочно ассоциируется у многих россиян с эротическим шоу телеканала ТНТ «Секс с Анфисой Чеховой», целый месяц отдыхала в солнечном Майами, штат Флорида. Время, проведенное телеведущей в этом городе, наложило отпечаток и на ее мировоззрение.

Как выяснилось, Чехову очень подкупил менталитет вечно улыбающихся американцев. Помимо этого, только в Майами она смогла позволить себе прогуляться в коротком платье, которое раньше не надела бы ни под каким предлогом.

Еще одним доводом в пользу переезда для Чеховой стало то обстоятельство, что она утратила интерес к работе и попросту устала от популярности. Чехова в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ объяснила, что на российском телевидении стало слишком много цинизма и фриковства.

Единственным, что могло бы удержать звезду от переезда, являлся ее сын Соломон, однако, по словам бывшего мужа телеведущей Гурама Баблишвили, он не стал противиться, чтобы она забрала их общего ребенка с собой.

Поведение сына ранее стало причиной возмущения Анфисы Чеховой. Как выяснилось, Соломон начал капризничать во время их совместного отдыха на Мальдивских островах.