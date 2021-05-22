Диетологи назвали лучшую диету для снижения артериального давления

Москва, 22 мая. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), примерно 1,13 млрд человек во всем мире страдают от повышенного артериального давления.

Высокое давление чревато сердечно-сосудистыми заболеваниями и инсультами. Специалисты в области здравоохранения считают, что определенный режим питания может кардинально снизить повышенное давление.

Речь идет о диете, богатой продуктами с низким содержанием натрия, рафинированной муки и добавленных сахаров. Исключив пищу с высоким содержанием насыщенных жиров и трансжиров, нужно ввести в рацион продукты, содержащие нежирные белки, омега-3, а также большое количество фруктов и овощей.

Для снижения артериального давления нужно выработать пищевую привычку:

- снизить потребление натрия, уменьшив употребление соли; отказаться от мясных изделий, чипсов, замороженных блюд; поддерживать потребление натрия на уровне не более 2300 мг в день; употреблять продукты, богатые калием — бананы, цитрусовые, шпинат, бобы; включить в рацион цельнозерновые продукты.

При употреблении большого количества соли организм удерживает лишнюю воду, это оказывает нагрузку на кровеносные сосуды и сердце, поэтому давление повышается, объясняют эксперты. Калий имеет противоположный эффект: он расслабляет стенки кровеносных сосудов и снижает давление.

Перечень продуктов, снижающих давление:

- жирная рыба (лосось, сардины и скумбрия); куриная грудка; ягоды; брокколи; киноа; коричневый рис; йогурт; яйца.

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