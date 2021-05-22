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новостей
20:10
Происшествия
Мужчина порезал колеса и избил петербуржца на дороге
20:10
Политика
Политолог Бортник заявил, что Запад холодно относится к обидам Зеленского
20:09
Общество
Уфолог Валерий Уваров рассказал, для каких целей НЛО используют Луну
20:09
Политика
Нацгвардия Украины задержала белоруса с мешками навоза у посольства в Киеве
20:07
Общество
Кормухин: «ЛГБТ, феминистки и русофобы-либералы на самом деле есть сатанисты»
20:06
Происшествия
Пенсионер из Петербурга перевел мошенникам почти 600 тыс. рублей
20:06
Экономика
Ключевые направления развития до 2050 года определили в компании Honda Motor
20:05
Политика
Журналист из Латинской Америки назвал Украину «банановой республикой»
20:04
Политика
Лукашенко и Алиев обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе
20:02
Экономика
Внешний торговый оборот России вырос в начале года
20:01
Шоу-бизнес
Алла Духова рассказала, за что ей стыдно перед старшим сыном
20:00
Азия
Почему Евросоюз выбрал сотрудничество с Индией вместо Китая
20:00
Политика
Заслуженный юрист РФ объяснил популярность идеи введения смертной казни для педофилов
19:57
Шоу-бизнес
Актриса Светлана Крючкова подставила собравшегося жениться сына
19:56
Экономика
Промтовары подорожали в России с начала 2021 года
19:56
Происшествия
У жителя Петербурга угнали Lexus за 8 млн рублей
19:56
Африка
Южный Судан намерен найти альтернативу нефтяным доходам
19:55
Армия
МО РФ заявило о будущем сотрудничестве с томскими образовательными учреждениями
19:55
Политика
Глава ЦИК Белоруссии заявила, что избирательное законодательство страны устарело
19:53
Армия
Артиллеристы Михайловской академии провели учебные стрельбы под Петербургом
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Диетологи назвали лучшую диету для снижения артериального давления

Общество
Диетологи назвали лучшую диету для снижения артериального давления
pixabay.com

Москва, 22 мая. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), примерно 1,13 млрд человек во всем мире страдают от повышенного артериального давления.

Высокое давление чревато сердечно-сосудистыми заболеваниями и инсультами. Специалисты в области здравоохранения считают, что определенный режим питания может кардинально снизить повышенное давление.

Речь идет о диете, богатой продуктами с низким содержанием натрия, рафинированной муки и добавленных сахаров. Исключив пищу с высоким содержанием насыщенных жиров и трансжиров, нужно ввести в рацион продукты, содержащие нежирные белки, омега-3, а также большое количество фруктов и овощей.

Для снижения артериального давления нужно выработать пищевую привычку:

- снизить потребление натрия, уменьшив употребление соли; отказаться от мясных изделий, чипсов, замороженных блюд; поддерживать потребление натрия на уровне не более 2300 мг в день; употреблять продукты, богатые калием — бананы, цитрусовые, шпинат, бобы; включить в рацион цельнозерновые продукты.

При употреблении большого количества соли организм удерживает лишнюю воду, это оказывает нагрузку на кровеносные сосуды и сердце, поэтому давление повышается, объясняют эксперты. Калий имеет противоположный эффект: он расслабляет стенки кровеносных сосудов и снижает давление.

Перечень продуктов, снижающих давление:

- жирная рыба (лосось, сардины и скумбрия); куриная грудка; ягоды; брокколи; киноа; коричневый рис; йогурт; яйца.

Ранее ФАН писал о том, как ухаживать за кожей в жару: пять эффективных лайфхаков.

гипертония здоровье нации правильное питание диета для понижения давления
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Все новости / Общество / Диетологи назвали лучшую диету для снижения артериального давления
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