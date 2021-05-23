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23 мая 08:18
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новостей
08:16
Происшествия
Туман стал причиной задержек утренних рейсов в аэропорту Томска
08:16
Общество
Запись о неявке автомобиля на ремонт по отзывной кампании появится в ПТС
08:15
Наука
Французские ученые обнаружили в слюне сильное болеутоляющее средство
08:12
Спорт
Двукратный национальный рекордсмен погиб во время ультрамарафона в Китае
08:00
Политика
Экономист назвал скучными новые санкции США против «Северного потока — 2»
08:00
Весь мир
Минобороны Польши объявило о закупке турецких ударных БПЛА
07:58
Шоу-бизнес
Евровидение-2021: как жюри оценило выступление Манижи
07:55
Армия
NI сравнил живучесть T-14 «Армата» и М1 Abrams
07:52
Общество
Москвичам пообещали облачную теплую погоду в воскресенье
07:45
Шоу-бизнес
Родригес не страдает из-за расставания с Лопес и ее нового романа с Аффлеком
07:44
Общество
Психологи описали телосложение идеальной по характеру спутницы жизни
07:43
Шоу-бизнес
Экс-солистка «Фабрики» Савельева не могла забеременеть четыре года
07:42
Шоу-бизнес
Выступление Манижи на Евровидении могло не состояться из потерянной аккредитации
07:39
Политика
Жириновский назвал фермеров ФРГ «сексистами» за уничтожение цыплят
07:23
Политика
В Польше заявили о превращении Германии в «мини-Россию» после завершения «СП-2»
07:22
Экономика
Экономист Кущ: Украина утратила возможность создать газовый хаб из-за «СП-2»
07:21
Общество
Он потерял реальность: британцам не понравились слова Джонсона о свободной торговле
07:11
Армия
NI спрогнозировал пять крупнейших военно-морских держав к 2030 году
07:10
Спорт
«Это, естественно, приятно»: Туктамышевой понравилось сравнение с Пугачевой
07:00
Политика
Российский сенатор рассказал, почему западные страны боятся правды о Крыме
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Российский сенатор рассказал, почему западные страны боятся правды о Крыме

  /   Обновлено: 23 мая 2021 07:33
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Политика
Российский сенатор рассказал, почему западные страны боятся правды о Крыме
Федеральное агентство новостей  / 

Крымское руководство не раз приглашало делегации из самых разных стран посетить полуостров, чтобы они своими глазами увидели, как изменился регион, и оценили реальную ситуацию в республике. В беседе с ФАН сенатор от Крыма Сергей Цеков рассказал, почему некоторые государства боятся правды о Крыме.

Крупная делегация из Германии прибыла с ознакомительным визитом в Крым. По словам главы комитета парламента республики по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрия Гемпеля, группа состоит из 25 человек. Визит проходит в рамках проекта народной дипломатии «Мирный Крым — своими глазами. Крымские реалии без европейских домыслов».

Гемпель рассказал, что представители ФРГ примут участие в Международном турнире любительского хоккея наравне с командами из Татарстана, Челябинской области и Крыма. Запланированы также и другие мероприятия.

«Запланирована встреча с главой крымского парламента. Кроме того, делегация посетит мемориальный комплекс жертвам фашистской оккупации Крыма «Концлагерь «Красный», Ливадийский дворец-музей, город-герой Севастополь, детский центр «Артек», а также сыграет матч с крымскими футболистами», — добавил Гемпель.

Российский сенатор рассказал, почему западные страны боятся правды о Крыме
Фото из личного архива Михаила Демурия  / 

Российский сенатор Сергей Цеков в интервью Федеральному агентству новостей поприветствовал решение граждан Германии посетить Крым. Также он рассказал, почему западные страны боятся правды о Крыме. Если занавес падет, тогда весь мир узнает о том, что иностранные СМИ на протяжении семи лет говорили неправду.

«К таким визитам относиться можно только положительно. Те страны и политики, которые желают иметь объективное представление о полуострове, должны создавать условия, чтобы представители этих государств приезжали в Крым. Пусть они своими глазами увидят, что на самом деле происходит в регионе, пообщаются с крымчанами. Они очень быстро придут к выводу, что западные СМИ говорят неправду о Крыме. На территории полуострова все спокойно, хорошая атмосфера, а также отличные взаимоотношения между различными национальностями. Они увидят, что Крым прекрасно развивается, обустраивается», — сказал собеседник ФАН.

Российский сенатор рассказал, почему западные страны боятся правды о Крыме
council.gov.ru  / Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации

Цеков считает, что Украина — главная страна, которая заинтересована в том, чтобы мир не узнал правду о Крыме.

«Руководители некоторых западных стран не хотят, чтобы их жители узнали правду о Крыме. Этого же очень не желает Украина. Обычно киевские власти вносят тех иностранцев, которые посещают Крым, в различные списки и грозят им различными санкциями. Понятно, почему они так делают: Украина не хочет, чтобы другие страны узнали правду, которая разительно отличается от того, что подают в киевских СМИ, а также тех государств, которые солидарны с украинскими властями. На самом деле в Крыму очень хорошая и спокойная обстановка», — резюмировал Сергей Цеков.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что центр винного туризма Winepark открыли на Южном берегу Крыма.

крым германия делегация цеков
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