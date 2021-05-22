Экономические последствия коронавируса не сказались на рынке жилья Праги

Прага, 22 мая. Рынок жилья чешской столицы оказался устойчив к коронавирусному кризису, заявил управляющий партнер агентства недвижимости Svoboda & Williams Прокоп Свобода.

Стабильности в сфере недвижимости в Праге способствовала отмена налога на передачу собственности. Ранее налоговым резидентам приходилось уплачивать по 4%. Кроме того, чешские банки опустили ставку для ипотечных займов ниже 2%, из-за чего число одобренных жилищных кредитов выросло до рекордного значения. Сыграл свою роль и повышенный спрос на курортное и инвестиционное жилье во время пандемии, цитирует эксперта портал Prian.ru.

По сведениям местного статистического управления, средняя цена новой квартиры в Праге в январе 2020 года составляла 4470 евро за кв. м, а в апреле 2021-го — 4825 евро.

Аналитики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) ранее предположили, когда мир столкнется со следующим глобальным экономическим кризисом.