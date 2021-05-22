В СМИ рассказали, почему НАТО до сих пор боится советского «истребителя-трансформера»

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
22 мая 20:12
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:10
Происшествия
Мужчина порезал колеса и избил петербуржца на дороге
20:10
Политика
Политолог Бортник заявил, что Запад холодно относится к обидам Зеленского
20:09
Общество
Уфолог Валерий Уваров рассказал, для каких целей НЛО используют Луну
20:09
Политика
Нацгвардия Украины задержала белоруса с мешками навоза у посольства в Киеве
20:07
Общество
Кормухин: «ЛГБТ, феминистки и русофобы-либералы на самом деле есть сатанисты»
20:06
Происшествия
Пенсионер из Петербурга перевел мошенникам почти 600 тыс. рублей
20:06
Экономика
Ключевые направления развития до 2050 года определили в компании Honda Motor
20:05
Политика
Журналист из Латинской Америки назвал Украину «банановой республикой»
20:04
Политика
Лукашенко и Алиев обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе
20:02
Экономика
Внешний торговый оборот России вырос в начале года
20:01
Шоу-бизнес
Алла Духова рассказала, за что ей стыдно перед старшим сыном
20:00
Азия
Почему Евросоюз выбрал сотрудничество с Индией вместо Китая
20:00
Политика
Заслуженный юрист РФ объяснил популярность идеи введения смертной казни для педофилов
19:57
Шоу-бизнес
Актриса Светлана Крючкова подставила собравшегося жениться сына
19:56
Экономика
Промтовары подорожали в России с начала 2021 года
19:56
Происшествия
У жителя Петербурга угнали Lexus за 8 млн рублей
19:56
Африка
Южный Судан намерен найти альтернативу нефтяным доходам
19:55
Армия
МО РФ заявило о будущем сотрудничестве с томскими образовательными учреждениями
19:55
Политика
Глава ЦИК Белоруссии заявила, что избирательное законодательство страны устарело
19:53
Армия
Артиллеристы Михайловской академии провели учебные стрельбы под Петербургом
Все новости
22 мая 20:12
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:10
Происшествия
Мужчина порезал колеса и избил петербуржца на дороге
20:10
Политика
Политолог Бортник заявил, что Запад холодно относится к обидам Зеленского
20:09
Общество
Уфолог Валерий Уваров рассказал, для каких целей НЛО используют Луну
20:09
Политика
Нацгвардия Украины задержала белоруса с мешками навоза у посольства в Киеве
20:07
Общество
Кормухин: «ЛГБТ, феминистки и русофобы-либералы на самом деле есть сатанисты»
20:06
Происшествия
Пенсионер из Петербурга перевел мошенникам почти 600 тыс. рублей
20:06
Экономика
Ключевые направления развития до 2050 года определили в компании Honda Motor
20:05
Политика
Журналист из Латинской Америки назвал Украину «банановой республикой»
20:04
Политика
Лукашенко и Алиев обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе
20:02
Экономика
Внешний торговый оборот России вырос в начале года
20:01
Шоу-бизнес
Алла Духова рассказала, за что ей стыдно перед старшим сыном
20:00
Азия
Почему Евросоюз выбрал сотрудничество с Индией вместо Китая
20:00
Политика
Заслуженный юрист РФ объяснил популярность идеи введения смертной казни для педофилов
19:57
Шоу-бизнес
Актриса Светлана Крючкова подставила собравшегося жениться сына
19:56
Экономика
Промтовары подорожали в России с начала 2021 года
19:56
Происшествия
У жителя Петербурга угнали Lexus за 8 млн рублей
19:56
Африка
Южный Судан намерен найти альтернативу нефтяным доходам
19:55
Армия
МО РФ заявило о будущем сотрудничестве с томскими образовательными учреждениями
19:55
Политика
Глава ЦИК Белоруссии заявила, что избирательное законодательство страны устарело
19:53
Армия
Артиллеристы Михайловской академии провели учебные стрельбы под Петербургом
Все новости

В СМИ рассказали, почему НАТО до сих пор боится советского «истребителя-трансформера»

Армия
В СМИ рассказали, почему НАТО до сих пор боится советского «истребителя-трансформера»
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Союстов

Москва, 22 мая. Отечественный МиГ-29 получил от создателей важную особенность, которая до сих пор делает его одним из самых эффективных истребителей в мире.

Многоцелевой истребитель МиГ-29 был принят на вооружение СССР более 40 лет назад, но и сейчас превосходит четвертое поколение и лишь немного уступает пятому поколению зарубежных боевых самолетов. Способствуют тому практически неограниченные возможности для модернизации, пишет издание «ПолитЭксперт». Советские конструкторы превратили МиГ-29 в «истребитель-трансформер», который до сих пор наводит ужас на Североатлантический альянс.

Сегодня МиГ-29 представляет собой истребитель, оснащенный современным вооружением классов «воздух-воздух» и «воздух-поверхность». Едва ли его нынешние характеристики напоминают базовую модификацию, которую приняли на вооружение еще в 1983 году.

Бывший командир пилотажной группы «Стрижи», летчик 1-го класса Валерий Морозов указал еще несколько важных особенностей, которые превращают МиГ-29 в грозу для авиации НАТО. Речь идет об аэродинамике и авионике.

«Если брать аэродинамику, например, то наш МиГ-29 гораздо лучше зарубежных аналогов. Кроме того, обновленная авионика позволяет российскому самолету выходить на самый современный уровень развития мировой авиации», — отметил эксперт.

МиГ-29 успешно эксплуатируется российской армией по сей день, при этом проводится методичная модернизация истребителей. Устаревшие модификации списываются, но на их место приходят усовершенствованные модели.

Ранее итальянское издание L'AntiDiplomatico сообщало о том, как эффектный маневр российского истребителя предотвратил провокацию ВВС США.

россия нато миг-29
Комментировать
Самое популярное
Норкин одной фразой перечеркнул восторг Запада от Манижи на Евровидении
Шоу-бизнес 47897 21 мая 2021
Норкин одной фразой перечеркнул восторг Запада от Манижи на Евровидении
Эстонцы составили топ-5 вещей из гардероба россиян, которые веселят иностранцев
Общество 42300 21 мая 2021
Эстонцы составили топ-5 вещей из гардероба россиян, которые веселят иностранцев
Астрологи назвали лучших водителей по знаку зодиака
Общество 35665 20 мая 2021
Астрологи назвали лучших водителей по знаку зодиака
Ведущий Норкин рассказал анекдот про заканчивающееся терпение
Общество 28067 19 мая 2021
Ведущий Норкин рассказал анекдот про заканчивающееся терпение
Манижа опустилась в рейтинге букмекеров после второго полуфинала Евровидения
Шоу-бизнес 24796 21 мая 2021
Манижа опустилась в рейтинге букмекеров после второго полуфинала Евровидения
Все новости / Армия / В СМИ рассказали, почему НАТО до сих пор боится советского «истребителя-трансформера»
Рейтинг@Mail.ru