Москва, 22 мая. Отечественный МиГ-29 получил от создателей важную особенность, которая до сих пор делает его одним из самых эффективных истребителей в мире.

Многоцелевой истребитель МиГ-29 был принят на вооружение СССР более 40 лет назад, но и сейчас превосходит четвертое поколение и лишь немного уступает пятому поколению зарубежных боевых самолетов. Способствуют тому практически неограниченные возможности для модернизации, пишет издание «ПолитЭксперт». Советские конструкторы превратили МиГ-29 в «истребитель-трансформер», который до сих пор наводит ужас на Североатлантический альянс.

Сегодня МиГ-29 представляет собой истребитель, оснащенный современным вооружением классов «воздух-воздух» и «воздух-поверхность». Едва ли его нынешние характеристики напоминают базовую модификацию, которую приняли на вооружение еще в 1983 году.

Бывший командир пилотажной группы «Стрижи», летчик 1-го класса Валерий Морозов указал еще несколько важных особенностей, которые превращают МиГ-29 в грозу для авиации НАТО. Речь идет об аэродинамике и авионике.

«Если брать аэродинамику, например, то наш МиГ-29 гораздо лучше зарубежных аналогов. Кроме того, обновленная авионика позволяет российскому самолету выходить на самый современный уровень развития мировой авиации», — отметил эксперт.

МиГ-29 успешно эксплуатируется российской армией по сей день, при этом проводится методичная модернизация истребителей. Устаревшие модификации списываются, но на их место приходят усовершенствованные модели.

Ранее итальянское издание L'AntiDiplomatico сообщало о том, как эффектный маневр российского истребителя предотвратил провокацию ВВС США.