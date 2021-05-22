Анна Семенович в свадебном платье спровоцировала драку журналистов

Москва, 22 мая. Экс-солистка группы «Блестящие», 41-летняя певица Анна Семенович снимала клип в свадебном антураже. Постановочное торжество, впрочем, не обошлось без самой настоящей драки.

Исполнительница хита «Хочу быть с тобой» для съемок нового клипа выбрала весьма живописную локацию — окрестности Измайловского Кремля. Появление Семенович в свадебном наряде вызвало оживленный интерес журналистов, обступивших ее плотным кольцом.

Как выяснилось, места на всех не хватило: один из репортеров, стараясь поймать наиболее удачный кадр, толкнул коллегу. Тот в долгу не остался — завязалась потасовка.

Семенович, не первый год работающая в шоу-бизнесе, сориентировалась моментально. Звезда пошутила, что борьба за невесту уже началась, а также напомнила, что ни одна хорошая свадьба не обходится без драки.

«Видите, у нас все по-настоящему!» — добавила она.

Несмотря на то, что начавший было разгораться конфликт в скором времени был исчерпан, беседы с сотрудниками правоохранительных органов зачинщик потасовки все же не избежал. Как выяснилось, «пострадавший» решил не спускать обидчику рукоприкладства и позвонил в полицию.

Анна Семенович ранее творчески подошла к презентации своего нового трека «Хочу» — певица исполнила фрагмент песни, извиваясь перед фанатами в шелковой пижаме.