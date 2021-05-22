Анна Семенович в свадебном платье спровоцировала драку журналистов

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
22 мая 20:12
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:10
Происшествия
Мужчина порезал колеса и избил петербуржца на дороге
20:10
Политика
Политолог Бортник заявил, что Запад холодно относится к обидам Зеленского
20:09
Общество
Уфолог Валерий Уваров рассказал, для каких целей НЛО используют Луну
20:09
Политика
Нацгвардия Украины задержала белоруса с мешками навоза у посольства в Киеве
20:07
Общество
Кормухин: «ЛГБТ, феминистки и русофобы-либералы на самом деле есть сатанисты»
20:06
Происшествия
Пенсионер из Петербурга перевел мошенникам почти 600 тыс. рублей
20:06
Экономика
Ключевые направления развития до 2050 года определили в компании Honda Motor
20:05
Политика
Журналист из Латинской Америки назвал Украину «банановой республикой»
20:04
Политика
Лукашенко и Алиев обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе
20:02
Экономика
Внешний торговый оборот России вырос в начале года
20:01
Шоу-бизнес
Алла Духова рассказала, за что ей стыдно перед старшим сыном
20:00
Азия
Почему Евросоюз выбрал сотрудничество с Индией вместо Китая
20:00
Политика
Заслуженный юрист РФ объяснил популярность идеи введения смертной казни для педофилов
19:57
Шоу-бизнес
Актриса Светлана Крючкова подставила собравшегося жениться сына
19:56
Экономика
Промтовары подорожали в России с начала 2021 года
19:56
Происшествия
У жителя Петербурга угнали Lexus за 8 млн рублей
19:56
Африка
Южный Судан намерен найти альтернативу нефтяным доходам
19:55
Армия
МО РФ заявило о будущем сотрудничестве с томскими образовательными учреждениями
19:55
Политика
Глава ЦИК Белоруссии заявила, что избирательное законодательство страны устарело
19:53
Армия
Артиллеристы Михайловской академии провели учебные стрельбы под Петербургом
Все новости
22 мая 20:12
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:10
Происшествия
Мужчина порезал колеса и избил петербуржца на дороге
20:10
Политика
Политолог Бортник заявил, что Запад холодно относится к обидам Зеленского
20:09
Общество
Уфолог Валерий Уваров рассказал, для каких целей НЛО используют Луну
20:09
Политика
Нацгвардия Украины задержала белоруса с мешками навоза у посольства в Киеве
20:07
Общество
Кормухин: «ЛГБТ, феминистки и русофобы-либералы на самом деле есть сатанисты»
20:06
Происшествия
Пенсионер из Петербурга перевел мошенникам почти 600 тыс. рублей
20:06
Экономика
Ключевые направления развития до 2050 года определили в компании Honda Motor
20:05
Политика
Журналист из Латинской Америки назвал Украину «банановой республикой»
20:04
Политика
Лукашенко и Алиев обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе
20:02
Экономика
Внешний торговый оборот России вырос в начале года
20:01
Шоу-бизнес
Алла Духова рассказала, за что ей стыдно перед старшим сыном
20:00
Азия
Почему Евросоюз выбрал сотрудничество с Индией вместо Китая
20:00
Политика
Заслуженный юрист РФ объяснил популярность идеи введения смертной казни для педофилов
19:57
Шоу-бизнес
Актриса Светлана Крючкова подставила собравшегося жениться сына
19:56
Экономика
Промтовары подорожали в России с начала 2021 года
19:56
Происшествия
У жителя Петербурга угнали Lexus за 8 млн рублей
19:56
Африка
Южный Судан намерен найти альтернативу нефтяным доходам
19:55
Армия
МО РФ заявило о будущем сотрудничестве с томскими образовательными учреждениями
19:55
Политика
Глава ЦИК Белоруссии заявила, что избирательное законодательство страны устарело
19:53
Армия
Артиллеристы Михайловской академии провели учебные стрельбы под Петербургом
Все новости

Анна Семенович в свадебном платье спровоцировала драку журналистов

Шоу-бизнес
Анна Семенович в свадебном платье спровоцировала драку журналистов
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 22 мая. Экс-солистка группы «Блестящие», 41-летняя певица Анна Семенович снимала клип в свадебном антураже. Постановочное торжество, впрочем, не обошлось без самой настоящей драки.

Исполнительница хита «Хочу быть с тобой» для съемок нового клипа выбрала весьма живописную локацию — окрестности Измайловского Кремля. Появление Семенович в свадебном наряде вызвало оживленный интерес журналистов, обступивших ее плотным кольцом.

Как выяснилось, места на всех не хватило: один из репортеров, стараясь поймать наиболее удачный кадр, толкнул коллегу. Тот в долгу не остался — завязалась потасовка.

Семенович, не первый год работающая в шоу-бизнесе, сориентировалась моментально. Звезда пошутила, что борьба за невесту уже началась, а также напомнила, что ни одна хорошая свадьба не обходится без драки.

«Видите, у нас все по-настоящему!» — добавила она.

Несмотря на то, что начавший было разгораться конфликт в скором времени был исчерпан, беседы с сотрудниками правоохранительных органов зачинщик потасовки все же не избежал. Как выяснилось, «пострадавший» решил не спускать обидчику рукоприкладства и позвонил в полицию.

Анна Семенович ранее творчески подошла к презентации своего нового трека «Хочу» — певица исполнила фрагмент песни, извиваясь перед фанатами в шелковой пижаме.

драка журналисты семенович
Комментировать
Самое популярное
Норкин одной фразой перечеркнул восторг Запада от Манижи на Евровидении
Шоу-бизнес 47897 21 мая 2021
Норкин одной фразой перечеркнул восторг Запада от Манижи на Евровидении
Эстонцы составили топ-5 вещей из гардероба россиян, которые веселят иностранцев
Общество 42300 21 мая 2021
Эстонцы составили топ-5 вещей из гардероба россиян, которые веселят иностранцев
Астрологи назвали лучших водителей по знаку зодиака
Общество 35665 20 мая 2021
Астрологи назвали лучших водителей по знаку зодиака
Ведущий Норкин рассказал анекдот про заканчивающееся терпение
Общество 28067 19 мая 2021
Ведущий Норкин рассказал анекдот про заканчивающееся терпение
Манижа опустилась в рейтинге букмекеров после второго полуфинала Евровидения
Шоу-бизнес 24796 21 мая 2021
Манижа опустилась в рейтинге букмекеров после второго полуфинала Евровидения
Все новости / Шоу-бизнес / Анна Семенович в свадебном платье спровоцировала драку журналистов
Рейтинг@Mail.ru