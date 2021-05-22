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20:10
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20:10
Политика
Политолог Бортник заявил, что Запад холодно относится к обидам Зеленского
20:09
Общество
Уфолог Валерий Уваров рассказал, для каких целей НЛО используют Луну
20:09
Политика
Нацгвардия Украины задержала белоруса с мешками навоза у посольства в Киеве
20:07
Общество
Кормухин: «ЛГБТ, феминистки и русофобы-либералы на самом деле есть сатанисты»
20:06
Происшествия
Пенсионер из Петербурга перевел мошенникам почти 600 тыс. рублей
20:06
Экономика
Ключевые направления развития до 2050 года определили в компании Honda Motor
20:05
Политика
Журналист из Латинской Америки назвал Украину «банановой республикой»
20:04
Политика
Лукашенко и Алиев обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе
20:02
Экономика
Внешний торговый оборот России вырос в начале года
20:01
Шоу-бизнес
Алла Духова рассказала, за что ей стыдно перед старшим сыном
20:00
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Почему Евросоюз выбрал сотрудничество с Индией вместо Китая
20:00
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Заслуженный юрист РФ объяснил популярность идеи введения смертной казни для педофилов
19:57
Шоу-бизнес
Актриса Светлана Крючкова подставила собравшегося жениться сына
19:56
Экономика
Промтовары подорожали в России с начала 2021 года
19:56
Происшествия
У жителя Петербурга угнали Lexus за 8 млн рублей
19:56
Африка
Южный Судан намерен найти альтернативу нефтяным доходам
19:55
Армия
МО РФ заявило о будущем сотрудничестве с томскими образовательными учреждениями
19:55
Политика
Глава ЦИК Белоруссии заявила, что избирательное законодательство страны устарело
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Вирусолог Альтштейн объяснил, почему детей важно вакцинировать от COVID-19

Общество
Вирусолог Альтштейн объяснил, почему детей важно вакцинировать от COVID-19
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Москва, 22 мая. Дети, несмотря на информацию о том, что они меньше подвержены тяжелым формам COVID-19, являются хорошими переносчиками инфекции, заявил вирусолог Анатолий Альтштейн.

Несовершеннолетние переносят коронавирусную инфекцию в бессимптомной форме и считаются носителями коронавируса, уточнил эксперт. По мнению Альтштейна, важно, чтобы детей тоже прививали от COVID-19.

После вакцинации несовершеннолетние будут защищены от инфекции и не смогут передавать ее взрослым, добавил вирусолог. Как подчеркнул Альтштейн, участие в вакцинации первоначально должны принимать дети 15–17 лет, затем — 11–14 лет, а после — самого младшего возраста.

Человек, который легко или бессимптомно переболел коронавирусной инфекцией, должен в первую очередь пройти вакцинацию. Как сообщалось ранее, такое заявление сделал доктор медицинских наук Антон Ершов.

коронавирус альтштейн covid19
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