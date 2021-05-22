Вирусолог Альтштейн объяснил, почему детей важно вакцинировать от COVID-19

Москва, 22 мая. Дети, несмотря на информацию о том, что они меньше подвержены тяжелым формам COVID-19, являются хорошими переносчиками инфекции, заявил вирусолог Анатолий Альтштейн.

Несовершеннолетние переносят коронавирусную инфекцию в бессимптомной форме и считаются носителями коронавируса, уточнил эксперт. По мнению Альтштейна, важно, чтобы детей тоже прививали от COVID-19.

После вакцинации несовершеннолетние будут защищены от инфекции и не смогут передавать ее взрослым, добавил вирусолог. Как подчеркнул Альтштейн, участие в вакцинации первоначально должны принимать дети 15–17 лет, затем — 11–14 лет, а после — самого младшего возраста.

Человек, который легко или бессимптомно переболел коронавирусной инфекцией, должен в первую очередь пройти вакцинацию. Как сообщалось ранее, такое заявление сделал доктор медицинских наук Антон Ершов.