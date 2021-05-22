Танкисты ЗВО перевели вооружение и военную технику на летний режим эксплуатации

Москва, 22 мая. Соединения и воинские части гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) перевели на летний режим эксплуатации военную и специальную технику.

Военнослужащие на протяжении месяца обслужили и подготовили к переходу около пяти тысяч образцов ВВСТ. Соответствующие работы проводились как в местах дислокации войск, так и в полевых условиях. В целом на одну единицу техники приходилось около 50 технических операций по проверке работоспособности. Специалисты проверяли работу электрических и информационных систем, заменяли масло, смазку, охлаждающие жидкости и регулировали механические составляющие.

При этом отечественные инженеры продолжают вести работы по модернизации российского вооружения. Так, например, ударный вертолет Ми-28НМ вооружили новейшими ракетами. По информации, озвученной президентом РФ Владимиром Путиным, доля современного вооружения и военной техники в ядерной триаде составит более 88% в этом году, сообщает сайт 360tv.ru.