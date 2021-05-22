Южный Судан намерен найти альтернативу нефтяным доходам

Джуба, 22 мая. Правительство Южного Судана намерено реформировать мобилизацию ненефтяных доходов. Эта мера предотвратит растрату государственных средств. Об этом заявил генеральный комиссар Национального налогового управления (NRA) Патрик Мугоя на конференции, организованной на этой неделе ведомством в столице республики.

Южный Судан занимает третье место в Черной Африке по запасам нефти, оцениваемым в 3,5 млрд баррелей. Сектор продолжает оставаться основным драйвером роста экономики. На черное золото приходится самый высокий процент экспортной выручки и более 75% всей потребляемой энергии. Сейчас республика добывает 175 тысяч баррелей в сутки. Однако власти намерены развивать другие части экономики.

Представитель Программы развития ООН (ПРООН) в Южном Судане Самуэль Гбайди Доу подтвердил, что организация продолжит оказывать поддержку правительству страны в реализации программы реформирования ненефтяных доходов.

«ПРООН подтверждает свое обязательство сопровождать правительство в укреплении налоговой системы и наращивании потенциала по сбору налоговых поступлений, а также повышении осведомленности граждан в государственном секторе о необходимости уплаты налогов», — объявил он.

Необходимо найти решения, позволяющие устранить неэффективное управление сбора налогов и институциональную конкуренцию. Только так можно реанимировать экономику Южного Судана, уверен министр финансов и экономического планирования Атиан Атиан. На его взгляд, создание благоприятной налоговой среды поспособствует увеличению мобилизации внутренних ресурсов.

«Мы столкнулись с рядом проблем в области налогового администрирования на разных уровнях государственного управления. Нам необходимо обсудить вопросы дублирования налоговых юрисдикций, чтобы обеспечить прозрачность системы в стране», — пояснил министр.

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В течение последних лет жители 13-миллионной страны выживали в условиях голода и гражданской войны. Заключение в 2020 году соглашения между противоборствующими сторонами — президентом Южного Судана Салвой Кииром и лидером повстанцев Риеком Машаром о формировании правительства национального единства принесло мир в регион. Власти решили выйти на путь экономического роста за счет использования природных ресурсов и запустить инфраструктурные проекты, чтобы восстановить страну после четырех десятилетий внутренних конфликтов.

Сейчас Южный Судан находится в процессе ввода в эксплуатацию новых нефтеперерабатывающих заводов и налаживания партнерских отношений в сфере энергетики. В январе 2021 года страна заключила соглашение с Суданом об увеличении добычи нефти и возобновлении работы на ключевых нефтяных месторождениях. Власти надеются, что эта сделка поможет выйти на уровень добычи в 300 тысяч баррелей в сутки в течение следующих трех лет.

Однако в прошлом году из-за прав на ресурсы возобновились конфликты между различными группировками на востоке страны. Это дало руководству государства понять, что нельзя рассчитывать только на нефтяные доходы и строить амбиции в отношении стремительного экономического роста.