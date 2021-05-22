Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
22 мая 20:11
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:10
Происшествия
Мужчина порезал колеса и избил петербуржца на дороге
20:10
Политика
Политолог Бортник заявил, что Запад холодно относится к обидам Зеленского
20:09
Общество
Уфолог Валерий Уваров рассказал, для каких целей НЛО используют Луну
20:09
Политика
Нацгвардия Украины задержала белоруса с мешками навоза у посольства в Киеве
20:07
Общество
Кормухин: «ЛГБТ, феминистки и русофобы-либералы на самом деле есть сатанисты»
20:06
Происшествия
Пенсионер из Петербурга перевел мошенникам почти 600 тыс. рублей
20:06
Экономика
Ключевые направления развития до 2050 года определили в компании Honda Motor
20:05
Политика
Журналист из Латинской Америки назвал Украину «банановой республикой»
20:04
Политика
Лукашенко и Алиев обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе
20:02
Экономика
Внешний торговый оборот России вырос в начале года
20:01
Шоу-бизнес
Алла Духова рассказала, за что ей стыдно перед старшим сыном
20:00
Азия
Почему Евросоюз выбрал сотрудничество с Индией вместо Китая
20:00
Политика
Заслуженный юрист РФ объяснил популярность идеи введения смертной казни для педофилов
19:57
Шоу-бизнес
Актриса Светлана Крючкова подставила собравшегося жениться сына
19:56
Экономика
Промтовары подорожали в России с начала 2021 года
19:56
Происшествия
У жителя Петербурга угнали Lexus за 8 млн рублей
19:56
Африка
Южный Судан намерен найти альтернативу нефтяным доходам
19:55
Армия
МО РФ заявило о будущем сотрудничестве с томскими образовательными учреждениями
19:55
Политика
Глава ЦИК Белоруссии заявила, что избирательное законодательство страны устарело
19:53
Армия
Артиллеристы Михайловской академии провели учебные стрельбы под Петербургом
Все новости
22 мая 20:11
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:10
Происшествия
Мужчина порезал колеса и избил петербуржца на дороге
20:10
Политика
Политолог Бортник заявил, что Запад холодно относится к обидам Зеленского
20:09
Общество
Уфолог Валерий Уваров рассказал, для каких целей НЛО используют Луну
20:09
Политика
Нацгвардия Украины задержала белоруса с мешками навоза у посольства в Киеве
20:07
Общество
Кормухин: «ЛГБТ, феминистки и русофобы-либералы на самом деле есть сатанисты»
20:06
Происшествия
Пенсионер из Петербурга перевел мошенникам почти 600 тыс. рублей
20:06
Экономика
Ключевые направления развития до 2050 года определили в компании Honda Motor
20:05
Политика
Журналист из Латинской Америки назвал Украину «банановой республикой»
20:04
Политика
Лукашенко и Алиев обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе
20:02
Экономика
Внешний торговый оборот России вырос в начале года
20:01
Шоу-бизнес
Алла Духова рассказала, за что ей стыдно перед старшим сыном
20:00
Азия
Почему Евросоюз выбрал сотрудничество с Индией вместо Китая
20:00
Политика
Заслуженный юрист РФ объяснил популярность идеи введения смертной казни для педофилов
19:57
Шоу-бизнес
Актриса Светлана Крючкова подставила собравшегося жениться сына
19:56
Экономика
Промтовары подорожали в России с начала 2021 года
19:56
Происшествия
У жителя Петербурга угнали Lexus за 8 млн рублей
19:56
Африка
Южный Судан намерен найти альтернативу нефтяным доходам
19:55
Армия
МО РФ заявило о будущем сотрудничестве с томскими образовательными учреждениями
19:55
Политика
Глава ЦИК Белоруссии заявила, что избирательное законодательство страны устарело
19:53
Армия
Артиллеристы Михайловской академии провели учебные стрельбы под Петербургом
Все новости

Южный Судан намерен найти альтернативу нефтяным доходам

Африка
Южный Судан намерен найти альтернативу нефтяным доходам
wikipedia.org  /  VillaK/CC BY-SA 4.0

Джуба, 22 мая. Правительство Южного Судана намерено реформировать мобилизацию ненефтяных доходов. Эта мера предотвратит растрату государственных средств. Об этом заявил генеральный комиссар Национального налогового управления (NRA) Патрик Мугоя на конференции, организованной на этой неделе ведомством в столице республики.

Южный Судан занимает третье место в Черной Африке по запасам нефти, оцениваемым в 3,5 млрд баррелей. Сектор продолжает оставаться основным драйвером роста экономики. На черное золото приходится самый высокий процент экспортной выручки и более 75% всей потребляемой энергии. Сейчас республика добывает 175 тысяч баррелей в сутки. Однако власти намерены развивать другие части экономики.

Представитель Программы развития ООН (ПРООН) в Южном Судане Самуэль Гбайди Доу подтвердил, что организация продолжит оказывать поддержку правительству страны в реализации программы реформирования ненефтяных доходов.

«ПРООН подтверждает свое обязательство сопровождать правительство в укреплении налоговой системы и наращивании потенциала по сбору налоговых поступлений, а также повышении осведомленности граждан в государственном секторе о необходимости уплаты налогов», — объявил он.

Необходимо найти решения, позволяющие устранить неэффективное управление сбора налогов и институциональную конкуренцию. Только так можно реанимировать экономику Южного Судана, уверен министр финансов и экономического планирования Атиан Атиан. На его взгляд, создание благоприятной налоговой среды поспособствует увеличению мобилизации внутренних ресурсов.

«Мы столкнулись с рядом проблем в области налогового администрирования на разных уровнях государственного управления. Нам необходимо обсудить вопросы дублирования налоговых юрисдикций, чтобы обеспечить прозрачность системы в стране», — пояснил министр.

Южный Судан намерен найти альтернативу нефтяным доходам
flickr.com  / Owen Fuller

В течение последних лет жители 13-миллионной страны выживали в условиях голода и гражданской войны. Заключение в 2020 году соглашения между противоборствующими сторонами — президентом Южного Судана Салвой Кииром и лидером повстанцев Риеком Машаром о формировании правительства национального единства принесло мир в регион. Власти решили выйти на путь экономического роста за счет использования природных ресурсов и запустить инфраструктурные проекты, чтобы восстановить страну после четырех десятилетий внутренних конфликтов.

Сейчас Южный Судан находится в процессе ввода в эксплуатацию новых нефтеперерабатывающих заводов и налаживания партнерских отношений в сфере энергетики. В январе 2021 года страна заключила соглашение с Суданом об увеличении добычи нефти и возобновлении работы на ключевых нефтяных месторождениях. Власти надеются, что эта сделка поможет выйти на уровень добычи в 300 тысяч баррелей в сутки в течение следующих трех лет.

Однако в прошлом году из-за прав на ресурсы возобновились конфликты между различными группировками на востоке страны. Это дало руководству государства понять, что нельзя рассчитывать только на нефтяные доходы и строить амбиции в отношении стремительного экономического роста.

южный судан
Комментировать
Самое популярное
Норкин одной фразой перечеркнул восторг Запада от Манижи на Евровидении
Шоу-бизнес 47897 21 мая 2021
Норкин одной фразой перечеркнул восторг Запада от Манижи на Евровидении
Эстонцы составили топ-5 вещей из гардероба россиян, которые веселят иностранцев
Общество 42300 21 мая 2021
Эстонцы составили топ-5 вещей из гардероба россиян, которые веселят иностранцев
Астрологи назвали лучших водителей по знаку зодиака
Общество 35665 20 мая 2021
Астрологи назвали лучших водителей по знаку зодиака
Ведущий Норкин рассказал анекдот про заканчивающееся терпение
Общество 28067 19 мая 2021
Ведущий Норкин рассказал анекдот про заканчивающееся терпение
Манижа опустилась в рейтинге букмекеров после второго полуфинала Евровидения
Шоу-бизнес 24796 21 мая 2021
Манижа опустилась в рейтинге букмекеров после второго полуфинала Евровидения
Все новости / Африка / Южный Судан намерен найти альтернативу нефтяным доходам
Рейтинг@Mail.ru