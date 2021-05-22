Житель Архангельска во время пьяной драки зарезал приятеля

Архангельск, 22 мая. В квартире дома по улице Ленина мужчина ударил своих собутыльников в грудь ножом. Один погиб на месте, второй — в больнице.

По версии следствия, после совместного употребления спиртных напитков с двумя знакомыми 50-летний подозреваемый во время ссоры нанес несколько ножевых ранений в грудь потерпевшим. Один из мужчин скончался на месте, второму удалось выбраться наружу. Там прохожие смогли вызвать скорую и спасти его.

Следователи проводят все необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего. Мужчина признался на допросе, что ничего не помнит из тех событий. В отношении местного жителя возбуждены уголовные дела, предусматривающие наказание за убийство и покушение на убийство.

Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в убийстве собутыльника в Ленобласти, сообщал ФАН. Во время пьяной вечеринки в ходе конфликта предполагаемый злоумышленник нанес несколько ударов ножом жертве, потерпевший скончался на месте.