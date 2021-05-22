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новостей
20:10
Происшествия
Мужчина порезал колеса и избил петербуржца на дороге
20:10
Политика
Политолог Бортник заявил, что Запад холодно относится к обидам Зеленского
20:09
Общество
Уфолог Валерий Уваров рассказал, для каких целей НЛО используют Луну
20:09
Политика
Нацгвардия Украины задержала белоруса с мешками навоза у посольства в Киеве
20:07
Общество
Кормухин: «ЛГБТ, феминистки и русофобы-либералы на самом деле есть сатанисты»
20:06
Происшествия
Пенсионер из Петербурга перевел мошенникам почти 600 тыс. рублей
20:06
Экономика
Ключевые направления развития до 2050 года определили в компании Honda Motor
20:05
Политика
Журналист из Латинской Америки назвал Украину «банановой республикой»
20:04
Политика
Лукашенко и Алиев обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе
20:02
Экономика
Внешний торговый оборот России вырос в начале года
20:01
Шоу-бизнес
Алла Духова рассказала, за что ей стыдно перед старшим сыном
20:00
Азия
Почему Евросоюз выбрал сотрудничество с Индией вместо Китая
20:00
Политика
Заслуженный юрист РФ объяснил популярность идеи введения смертной казни для педофилов
19:57
Шоу-бизнес
Актриса Светлана Крючкова подставила собравшегося жениться сына
19:56
Экономика
Промтовары подорожали в России с начала 2021 года
19:56
Происшествия
У жителя Петербурга угнали Lexus за 8 млн рублей
19:56
Африка
Южный Судан намерен найти альтернативу нефтяным доходам
19:55
Армия
МО РФ заявило о будущем сотрудничестве с томскими образовательными учреждениями
19:55
Политика
Глава ЦИК Белоруссии заявила, что избирательное законодательство страны устарело
19:53
Армия
Артиллеристы Михайловской академии провели учебные стрельбы под Петербургом
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Актриса Лариса Удовиченко рассказала, почему у нее нет внуков

Шоу-бизнес
Актриса Лариса Удовиченко рассказала, почему у нее нет внуков
Prt Scr youtube.com  /  БФ &quot;Взрослые - мы&quot;

Москва, 22 мая. Актриса Лариса Удовиченко ответила журналистам на частый вопрос о внуках, заявив, что в такое болезненное время слишком рискованно рожать детей.

Журналисты НТВ в рамках передачи «Ты не поверишь!» смогли пообщаться с актрисой Удовиченко, задав ей вопрос о наличии у нее внуков. Звезда тут же опровергла домыслы, обсуждаемые ее фанатами в Сети и посетовала на то, что лишний раз в современном мире нельзя ни о чем рассказать, так как сразу же это приобретает другой смысл.

Дочери Удовиченко Марии сейчас 33 года. Недавно она вышла замуж за молодого итальянца, музыканта-контрабасиста Франческо Криусколи. После этого в соцсетях стали говорить о беременности наследницы звезды.

«Сейчас куда? Такое время, надо выжить, понять, что будет дальше. В кошмар рожать детей не надо. А вдруг заболеют? Надо сначала выжить. Они молодые, мои дочка с мужем, все впереди», — объяснила актриса, почему ее дочь не спешит подарить именитой матери наследников.

В рамках шоу корреспонденты смогли также поговорить с другом актрисы Натальи Варлей, которая сейчас проходит обследование в одной из больниц. Собеседник «Ты не поверишь!» признался, что звезда просит не приходить навестить ее.

актриса звезды удовиченко
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Все новости / Шоу-бизнес / Актриса Лариса Удовиченко рассказала, почему у нее нет внуков
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