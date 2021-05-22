Актриса Лариса Удовиченко рассказала, почему у нее нет внуков

Москва, 22 мая. Актриса Лариса Удовиченко ответила журналистам на частый вопрос о внуках, заявив, что в такое болезненное время слишком рискованно рожать детей.

Журналисты НТВ в рамках передачи «Ты не поверишь!» смогли пообщаться с актрисой Удовиченко, задав ей вопрос о наличии у нее внуков. Звезда тут же опровергла домыслы, обсуждаемые ее фанатами в Сети и посетовала на то, что лишний раз в современном мире нельзя ни о чем рассказать, так как сразу же это приобретает другой смысл.

Дочери Удовиченко Марии сейчас 33 года. Недавно она вышла замуж за молодого итальянца, музыканта-контрабасиста Франческо Криусколи. После этого в соцсетях стали говорить о беременности наследницы звезды.

«Сейчас куда? Такое время, надо выжить, понять, что будет дальше. В кошмар рожать детей не надо. А вдруг заболеют? Надо сначала выжить. Они молодые, мои дочка с мужем, все впереди», — объяснила актриса, почему ее дочь не спешит подарить именитой матери наследников.

В рамках шоу корреспонденты смогли также поговорить с другом актрисы Натальи Варлей, которая сейчас проходит обследование в одной из больниц. Собеседник «Ты не поверишь!» признался, что звезда просит не приходить навестить ее.