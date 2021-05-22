Юлия Пересильд рассказала, чем вдохновляется во время съемок в кино

Псков, 22 мая. Звезда сериала «Угрюм-река», актриса Юлия Пересильд в эфире программы «На дачу!» рассказала ведущей Наталье Барбье, чем она вдохновляется при работе над образами своих героинь.

Новый выпуск программы вышел на Первом канале 22 мая. Барбье погостила у Пересильд, уроженки Псковской области. Семья актрисы угостила ведущую традиционным сбитнем и чаем из самовара.

В разговоре с Барбье артистка призналась в особенной связи с малой родиной. Пересильд поностальгировала о детстве и рассказала о небольшом дачном доме на хуторе под Псковом. Там была установлена настоящая русская печь, а воду приносили с колонки.

Знаменитость также поделилась с ведущей своим опытом подготовки к съемкам. Актриса отметила, что образы всех ее героинь непременно вдохновлены псковской землей.

Пересильд, сыгравшая Анфису Козыреву в сериале «Угрюм-река», ранее отреагировала на критику россиян в адрес ленты. По ее словам, зрители часто бывают субъективны в своих оценках.