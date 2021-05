Новые боевые действия привели к массовому оттоку населения из пяти провинций Афганистана

Восемь с половиной тысяч афганских семей покинули свои дома в провинциях Баглан, Гильменд, Кундуз, Кандагар и Лагман. Исход населения связан с активизацией боевых действий между боевиками движения «Талибан»1 (запрещено в РФ) и правительственными войсками, сообщает Министерство по делам беженцев и репатриации Афганистана.

Перемещенные лица столкнулись с отсутствием пищи, жилья, доступа к медицинским услугам.

Для решения этих проблем Кабул вступил в переговоры с зарубежными неправительственными организациями.

Многолетние боевые действия на территории Афганистана привели к гуманитарной катастрофе на его территории. В засушливых районах уничтожены ирригационные системы, и количество покидающих эти места жителей сравнимо с числом перемещенных лиц, бегущих от войны.

При этом от четверти до трети населения республики, население которой составляет 37 миллионов человек, не имеет доступа к базовым медицинским услугам, чистой воде и элементарным благам. Также примерно два миллиона людей проживают в заминированных районах.

In a tragic incident happened due to a road-side PPIED on a vehicle, 14 civilians were killed and 4 others were injured. four girls, six boys and five women were included among the victims.

The incident happened yesterday (21st May 2021) in Basharan village near Lashkargah city. pic.twitter.com/U9FjaTxLwL