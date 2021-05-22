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22 мая 21:40
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:30
Весь мир
Доклад Chatham House как отражение страха Запада перед Россией
21:17
Шоу-бизнес
Гоген Солнцев намерен сделать уколы от столбняка после укуса жены
21:13
ЦАР
Бандиты убили водителя грузовика на востоке Центральноафриканской Республики
21:08
ЦАР
Власти ЦАР наращивают бюджет страны посредством эффективных таможенных сборов
21:07
Армия
Оператор научной роты технополиса «ЭРА» стал лучшим специалистом в ВС России
21:06
Общество
Глава НОД Федоров выступил против «превращения школ в храмы»
21:03
Экономика
Экс-министр финансов Суслов предупредил о «часовой бомбе» в фундаменте Украины
21:00
Спорт
«Атлетико» 11-й раз в истории удостоился титула чемпиона Испании
21:00
Балканы
Почему экс-лидер Албании стал персоной нон-грата в США
21:00
Политика
Цеков заверил, что покушающиеся на Северный морской путь страны «получат по зубам»
20:58
Шоу-бизнес
Александр Шоуа объяснил, почему коллеги называют его тираном
20:57
Экономика
Москвичам перечислили районы столицы с максимальным предложением новостроек
20:55
Россия
Пироги с крапивой и крапивные бои: необычный фестиваль пройдет в Тульской области
20:55
Шоу-бизнес
Алеся Кафельникова вышла замуж
20:54
Общество
Депутат Госдумы Лысаков рассказал о ловушках на российских дорогах
20:54
Происшествия
МЧС Абхазии завершило поиски без вести пропавшего в горах туриста из Екатеринбурга
20:53
Происшествия
Японское приложение для знакомств Omiai взломали злоумышленники
20:52
Политика
В Госдуме назвали причину введения Вашингтоном новых санкций против «СП-2»
20:52
Политика
Немецкий политолог возмущен поведением украинского посла в Германии
20:50
ЦАР
Глава ЦАР обсудил реализацию экономических реформ в республике с представителями МВФ
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Новые боевые действия привели к массовому оттоку населения из пяти провинций Афганистана

Ближний Восток
Новые боевые действия привели к массовому оттоку населения из пяти провинций Афганистана
flickr.com  /  ResoluteSupportMedia / CC BY 2.0

Восемь с половиной тысяч афганских семей покинули свои дома в провинциях Баглан, Гильменд, Кундуз, Кандагар и Лагман. Исход населения связан с активизацией боевых действий между боевиками движения «Талибан»1 (запрещено в РФ) и правительственными войсками, сообщает Министерство по делам беженцев и репатриации Афганистана.

«В [районе] Имам-Сахиб активизировались боевые действия, 5000 семей были перемещены. Их дома были превращены в военные объекты», — сообщил Мохаммад Юсуф Аюби, глава совета провинции Кундуз.

Перемещенные лица столкнулись с отсутствием пищи, жилья, доступа к медицинским услугам.

«Ситуация довольно напряженная. Нам нечего есть. У нас ничего нет», — сказал Гюль Мохаммад, один из афганцев, вынужденных уехать из Лагмана.

Для решения этих проблем Кабул вступил в переговоры с зарубежными неправительственными организациями.

«Мы планируем помочь нашим соотечественникам, которые были вынуждены покинуть свои дома. Мы работаем с иностранными НПО, чтобы удовлетворить их потребности», — сказал Сайед Абдул Басит Хайдари, пресс-секретарь министерства по делам беженцев и репатриации.

Многолетние боевые действия на территории Афганистана привели к гуманитарной катастрофе на его территории. В засушливых районах уничтожены ирригационные системы, и количество покидающих эти места жителей сравнимо с числом перемещенных лиц, бегущих от войны.

При этом от четверти до трети населения республики, население которой составляет 37 миллионов человек, не имеет доступа к базовым медицинским услугам, чистой воде и элементарным благам. Также примерно два миллиона людей проживают в заминированных районах.

Движение «Талибан» же наращивает активность на фоне вывода войск Международной коалиции с территории Афганистана. Столкновения участились 1 мая — первоначальной даты вывода иностранных сил, установленной в ходе переговоров администрации бывшего президента США Дональда Трампа и талибов. Последние в свою очередь, поклялись отомстить за нарушение договоренностей.

В настоящий момент Пентагон рассматривает план возможного развития событий после вывода войск, которое произойдет не позднее 11 сентября 2021 года. Центральное командование (CENTCOM) опасается, что афганская армия не сможет самостоятельно противостоять радикальному исламистскому движению.

«Афганские военные, особенно ВВС, в значительной степени зависят от США в плане технического обслуживания и обучения, а также в обеспечении боевой поддержки с воздуха, когда их войска подвергаются атакам», — заявил глава CENTCOM Фрэнк Маккензи.

1 Организация запрещена на территории РФ.

беженцы сша афганистан талибан
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