Новые боевые действия привели к массовому оттоку населения из пяти провинций Афганистана

Восемь с половиной тысяч афганских семей покинули свои дома в провинциях Баглан, Гильменд, Кундуз, Кандагар и Лагман. Исход населения связан с активизацией боевых действий между боевиками движения «Талибан»1 (запрещено в РФ) и правительственными войсками, сообщает Министерство по делам беженцев и репатриации Афганистана.

«В [районе] Имам-Сахиб активизировались боевые действия, 5000 семей были перемещены. Их дома были превращены в военные объекты», — сообщил Мохаммад Юсуф Аюби, глава совета провинции Кундуз.

Перемещенные лица столкнулись с отсутствием пищи, жилья, доступа к медицинским услугам.

«Ситуация довольно напряженная. Нам нечего есть. У нас ничего нет», — сказал Гюль Мохаммад, один из афганцев, вынужденных уехать из Лагмана.

Для решения этих проблем Кабул вступил в переговоры с зарубежными неправительственными организациями.

«Мы планируем помочь нашим соотечественникам, которые были вынуждены покинуть свои дома. Мы работаем с иностранными НПО, чтобы удовлетворить их потребности», — сказал Сайед Абдул Басит Хайдари, пресс-секретарь министерства по делам беженцев и репатриации.

Многолетние боевые действия на территории Афганистана привели к гуманитарной катастрофе на его территории. В засушливых районах уничтожены ирригационные системы, и количество покидающих эти места жителей сравнимо с числом перемещенных лиц, бегущих от войны.

При этом от четверти до трети населения республики, население которой составляет 37 миллионов человек, не имеет доступа к базовым медицинским услугам, чистой воде и элементарным благам. Также примерно два миллиона людей проживают в заминированных районах.

In a tragic incident happened due to a road-side PPIED on a vehicle, 14 civilians were killed and 4 others were injured. four girls, six boys and five women were included among the victims.

The incident happened yesterday (21st May 2021) in Basharan village near Lashkargah city. pic.twitter.com/U9FjaTxLwL — DMAC Afghanistan (@DMACAfghanistan) May 22, 2021

Движение «Талибан» же наращивает активность на фоне вывода войск Международной коалиции с территории Афганистана. Столкновения участились 1 мая — первоначальной даты вывода иностранных сил, установленной в ходе переговоров администрации бывшего президента США Дональда Трампа и талибов. Последние в свою очередь, поклялись отомстить за нарушение договоренностей.

There had been a 37% increase in Taliban attacks in the 1st quarter of 2021 compared to the same period last year,a Pentagon internal watchdog’s report says. “U.S Forces-AFG reported a historic increase in enemy-initiated attacks since the signing of the U.S-Taliban agreement.” pic.twitter.com/2VIjUd4BzK — VOA DEEWA (@voadeewa) May 20, 2021

В настоящий момент Пентагон рассматривает план возможного развития событий после вывода войск, которое произойдет не позднее 11 сентября 2021 года. Центральное командование (CENTCOM) опасается, что афганская армия не сможет самостоятельно противостоять радикальному исламистскому движению.

«Афганские военные, особенно ВВС, в значительной степени зависят от США в плане технического обслуживания и обучения, а также в обеспечении боевой поддержки с воздуха, когда их войска подвергаются атакам», — заявил глава CENTCOM Фрэнк Маккензи.

1 Организация запрещена на территории РФ.