В Ираке убит кандидат на выборах в парламент

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
22 мая 21:40
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:30
Весь мир
Доклад Chatham House как отражение страха Запада перед Россией
21:17
Шоу-бизнес
Гоген Солнцев намерен сделать уколы от столбняка после укуса жены
21:13
ЦАР
Бандиты убили водителя грузовика на востоке Центральноафриканской Республики
21:08
ЦАР
Власти ЦАР наращивают бюджет страны посредством эффективных таможенных сборов
21:07
Армия
Оператор научной роты технополиса «ЭРА» стал лучшим специалистом в ВС России
21:06
Общество
Глава НОД Федоров выступил против «превращения школ в храмы»
21:03
Экономика
Экс-министр финансов Суслов предупредил о «часовой бомбе» в фундаменте Украины
21:00
Спорт
«Атлетико» 11-й раз в истории удостоился титула чемпиона Испании
21:00
Балканы
Почему экс-лидер Албании стал персоной нон-грата в США
21:00
Политика
Цеков заверил, что покушающиеся на Северный морской путь страны «получат по зубам»
20:58
Шоу-бизнес
Александр Шоуа объяснил, почему коллеги называют его тираном
20:57
Экономика
Москвичам перечислили районы столицы с максимальным предложением новостроек
20:55
Россия
Пироги с крапивой и крапивные бои: необычный фестиваль пройдет в Тульской области
20:55
Шоу-бизнес
Алеся Кафельникова вышла замуж
20:54
Общество
Депутат Госдумы Лысаков рассказал о ловушках на российских дорогах
20:54
Происшествия
МЧС Абхазии завершило поиски без вести пропавшего в горах туриста из Екатеринбурга
20:53
Происшествия
Японское приложение для знакомств Omiai взломали злоумышленники
20:52
Политика
В Госдуме назвали причину введения Вашингтоном новых санкций против «СП-2»
20:52
Политика
Немецкий политолог возмущен поведением украинского посла в Германии
20:50
ЦАР
Глава ЦАР обсудил реализацию экономических реформ в республике с представителями МВФ
Все новости
22 мая 21:40
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:30
Весь мир
Доклад Chatham House как отражение страха Запада перед Россией
21:17
Шоу-бизнес
Гоген Солнцев намерен сделать уколы от столбняка после укуса жены
21:13
ЦАР
Бандиты убили водителя грузовика на востоке Центральноафриканской Республики
21:08
ЦАР
Власти ЦАР наращивают бюджет страны посредством эффективных таможенных сборов
21:07
Армия
Оператор научной роты технополиса «ЭРА» стал лучшим специалистом в ВС России
21:06
Общество
Глава НОД Федоров выступил против «превращения школ в храмы»
21:03
Экономика
Экс-министр финансов Суслов предупредил о «часовой бомбе» в фундаменте Украины
21:00
Спорт
«Атлетико» 11-й раз в истории удостоился титула чемпиона Испании
21:00
Балканы
Почему экс-лидер Албании стал персоной нон-грата в США
21:00
Политика
Цеков заверил, что покушающиеся на Северный морской путь страны «получат по зубам»
20:58
Шоу-бизнес
Александр Шоуа объяснил, почему коллеги называют его тираном
20:57
Экономика
Москвичам перечислили районы столицы с максимальным предложением новостроек
20:55
Россия
Пироги с крапивой и крапивные бои: необычный фестиваль пройдет в Тульской области
20:55
Шоу-бизнес
Алеся Кафельникова вышла замуж
20:54
Общество
Депутат Госдумы Лысаков рассказал о ловушках на российских дорогах
20:54
Происшествия
МЧС Абхазии завершило поиски без вести пропавшего в горах туриста из Екатеринбурга
20:53
Происшествия
Японское приложение для знакомств Omiai взломали злоумышленники
20:52
Политика
В Госдуме назвали причину введения Вашингтоном новых санкций против «СП-2»
20:52
Политика
Немецкий политолог возмущен поведением украинского посла в Германии
20:50
ЦАР
Глава ЦАР обсудил реализацию экономических реформ в республике с представителями МВФ
Все новости

В Ираке убит кандидат на выборах в парламент

Ближний Восток
В Ираке убит кандидат на выборах в парламент
Global Look Press  /  Ameer Al Mohammedaw/dpa

Багдад, 22 мая. В Ираке погиб представитель суннитской коалиции, выступавшей против проведения досрочных выборов в парламент.

Глава политической коалиции «Азим» Хамис аль-Ханджар написал в своем Twitter-аккаунте, что Хашем аль-Машхадани, его кандидат на парламентских выборах, был убит неустановленными лицами.

По сообщениям СМИ, политика расстреляли вооруженные люди в одной из деревень севернее Багдада, где отмечается высокая активность террористических групп.

Ранее премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми выразил озабоченность в связи нападениями на общественных деятелей страны за последние два месяца, заявив, что «оружие не является выходом из кризиса, с которым столкнулось государство».

Следует отметить увеличение числа насильственных преступлений против активистов в Ираке.

9 мая произошло убийство известного гражданского общественного деятеля Ихаба аль-Вазни, координировавшего протесты в городе Кербела. В тот же день в Дивании выстрелом в голову был ранен журналист Ахмед Хасан.

В ответ на эти события в Кербеле, Дивании и Насирии прошли демонстрации. В Кербеле митингующие подожгли иранское консульство, обвинив в покушениях шиитских ополченцев, поддерживаемых Тегераном.

Всего с начала антиправительственных акций в 2019 году были совершены нападения более чем на 80 активистов, 34 из них погибли.

выборы ирак
Комментировать
Самое популярное
Норкин одной фразой перечеркнул восторг Запада от Манижи на Евровидении
Шоу-бизнес 47897 21 мая 2021
Норкин одной фразой перечеркнул восторг Запада от Манижи на Евровидении
Эстонцы составили топ-5 вещей из гардероба россиян, которые веселят иностранцев
Общество 42300 21 мая 2021
Эстонцы составили топ-5 вещей из гардероба россиян, которые веселят иностранцев
Астрологи назвали лучших водителей по знаку зодиака
Общество 35665 20 мая 2021
Астрологи назвали лучших водителей по знаку зодиака
Манижа опустилась в рейтинге букмекеров после второго полуфинала Евровидения
Шоу-бизнес 24796 21 мая 2021
Манижа опустилась в рейтинге букмекеров после второго полуфинала Евровидения
Пенсии, индексации, надбавки и изменения в России с 1 июня: кому доплатят 6 тыс. руб.
Экономика 22486 20 мая 2021
Пенсии, индексации, надбавки и изменения в России с 1 июня: кому доплатят 6 тыс. руб.
Все новости / Ближний Восток / В Ираке убит кандидат на выборах в парламент
Рейтинг@Mail.ru