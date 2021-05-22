В Ираке убит кандидат на выборах в парламент

Багдад, 22 мая. В Ираке погиб представитель суннитской коалиции, выступавшей против проведения досрочных выборов в парламент.

Глава политической коалиции «Азим» Хамис аль-Ханджар написал в своем Twitter-аккаунте, что Хашем аль-Машхадани, его кандидат на парламентских выборах, был убит неустановленными лицами.

اغتيال هاشم المشهداني عضو تحالف #عزم في #بغداد ؛ رسالة خطيرة تؤشر ضرورة حماية العملية الديمقراطية واصحاب الفكر والنشاط الجماهيري من السلاح المنفلت والمجاميع الإرهابية.

خالص التعازي لذوي الفقيد، وننتظر القصاص العادل من القتلة وممّن دفعهم. #عزم pic.twitter.com/DSk8OkvV1R — خميس الخنجر (@khameskhanjar) May 22, 2021

По сообщениям СМИ, политика расстреляли вооруженные люди в одной из деревень севернее Багдада, где отмечается высокая активность террористических групп.

Ранее премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми выразил озабоченность в связи нападениями на общественных деятелей страны за последние два месяца, заявив, что «оружие не является выходом из кризиса, с которым столкнулось государство».

Следует отметить увеличение числа насильственных преступлений против активистов в Ираке.

9 мая произошло убийство известного гражданского общественного деятеля Ихаба аль-Вазни, координировавшего протесты в городе Кербела. В тот же день в Дивании выстрелом в голову был ранен журналист Ахмед Хасан.

В ответ на эти события в Кербеле, Дивании и Насирии прошли демонстрации. В Кербеле митингующие подожгли иранское консульство, обвинив в покушениях шиитских ополченцев, поддерживаемых Тегераном.

Всего с начала антиправительственных акций в 2019 году были совершены нападения более чем на 80 активистов, 34 из них погибли.