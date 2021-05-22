Кириенко призвал представителей IT-индустрии участвовать в выборах в Госдуму

Москва, 22 мая. Представителям IT-отрасли стоит принять участие в выборах в Государственную думу РФ, заявил первый замглавы Администрации президента России Сергей Кириенко.

С соответствующим заявлением он выступил во время Российского интернет форума (РИФ). По его словам, с точки зрения исполнительной власти взаимопонимание между IT-индустрией и правительством крайне неплохое.

«Может быть пришла пора чуть-чуть подтянуть баланс с точки зрения законодательной власти. Как делается? Очень просто. 19 сентября выборы, еще есть время», — подчеркнул Кириенко.

Ранее первый замглавы Администрации президента России заявил, что незаинтересованность российской молодежи в серьезных темах является стереотипом.