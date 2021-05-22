Специалисты ЗВО провели двухнедельную акцию «Трезвый водитель» в Воронежской области

Воронеж, 22 мая. Сотрудники 47-й военной автомобильной инспекции Западного военного округа приняли участие в масштабной акции «Трезвый водитель» в Воронежской области, передает пресс-служба ЗВО.

Эта кампания была направлена на профилактику вождения в нетрезвом состоянии, которое является причиной наиболее серьезных дорожных происшествий. Во время акции специалисты Военной автомобильной инспекции ВС РФ осуществляли проверку водителей на состояние алкогольного опьянения.

Также в течении двух недель реализации мероприятия «Трезвый водитель» военные ЗВО информировали водителей, что за 2020 год в России насчитывается более трех тысяч жертв дорожно-транспортных происшествий по причине управления автомобилем в нетрезвом состоянии.

Ранее стало известно, что специалисты ЗВО ко Дню пограничника произведут артиллерийский салют в Москве.

Также недавно сайт 360tv.ru сообщил, что эскадрильи армейской авиации Южного военного округа станут специализироваться на ночных операциях в горных условиях.